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Валюта 30 минут назад

Американский финансовый гигант Citigroup планирует торговать криптовалютой

Citigroup активно набирает персонал в специализирующуюся на цифровых активах финансовую группу, офис которой расположен в Лондоне

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Финансовая корпорация Citigroup (США) ожидает одобрения регуляторов для начала торговли криптовалютными фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME).

Как сообщает CoinDesk со ссылкой на собственные источники, в банковском конгломерате зафиксировали всплеск интереса к криптовалюте со стороны клиентов на фоне недавнего роста цены биткоина до $50 тысяч.

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В то же время стало известно, что Citigroup активно набирает персонал в специализирующуюся на цифровых активах финансовую группу, офис которой расположен в Лондоне.

"Эта команда, скорее всего, получит добро на начало торговли биткоин-фьючерсами на CME, а затем и биржевыми нотами на базе криптовалюты", — информирует издание со ссылкой на свои источники.

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Citigroup Inc. — один из крупнейших международных финансовых конгломератов. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group.

Входит в "большую четверку" банков США наряду с Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo[4]. Банк управляет активами общей стоимостью свыше $1,8 трлн. Citigroup — первичный дилер ценных бумаг казначейства США.

Ранее сообщалось, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs изучает возможность выхода на рынок криптовалют в рамках своей диджитал-стратегии.

Напомним, выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира упала на 11% и составила 39,1 млрд долларов.

В октябре 2019 года украинско-американская компания Very Good Security, которая специализируется на кибербезопасности, привлекла $35 млн инвестиций в раунде B. Инвесторами выступили Goldman Sachs при участии Andreessen Horowitz и Vertex Ventures.

Источник фото: Depositphotos

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