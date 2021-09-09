"Ценников в биткоинах украинцы не увидят". Что изменит закон о виртуальных активах

Предоставление криптовалютам законом №3637 правового статуса в Украине, с точки зрения власти, даст возможность бизнесу официально работать с виртуальными активами. Пользой для государства от такой деятельности должны стать дополнительные налоговые поступления в бюджет.

"Фактически государство предлагает бартер: правовое регулирование в обмен на налоговые поступления", — говорит в комментарии Delo.ua юрист юридической группы LCF Игорь Белицкий.

Отметим, переходные положения принятого законопроекта №3637 предусматривают вступление в силу только после принятия изменений в правила налогообложения криптовалют.

Само внесение законопроекта о налогообложении доходов от продажи криптовалют ожидается в парламенте уже в этом месяце. Инициатором его разработки выступило Минцифры, специалисты которого разрабатывают законопроект совместно с Министерством финансов и налоговым комитетом Верховной Рады. Предварительно ставку налога на доходы физлиц по операциям с криптовалютами Минцифры предлагает установить на уровне 5%.

Для внедрения в своей полноте закон о виртуальных активах должен также быть учтен, помимо налогового кодекса, еще и в других законодательных актах, инструкциях и распоряжениях НБУ и КЦБФРУ.

"После подписания закона президентом мы вместе с другими регуляторами этого рынка начинаем разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов, которые должны додать мощных стимулов для развития рынка и одновременно защитить украинцев от угрозы мошенничества и обесценивания их сбережений", — сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Новая кормушка для бюджета

Предоставление виртуальным активам определенного юридического статуса, по словам Кирилла Шевченко, даст возможность легально работать международным биржам, где ведутся торги виртуальными активами. "Технологические инновации откроют много перспективных возможностей, в частности будут способствовать привлечению инвестиций в нашу страну", — отмечает он.

Сама новость о легализации в Украине виртуальных валют нашла уже свою поддержку в одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж — Binance.

"Мы в Binance положительно относимся к регулированию и считаем, что оно необходимо. Украина является одним из приоритетных рынков для Binance. Принятие закона о виртуальных активах в Украине — еще один значимый шаг к формированию устойчивой позиции страны в сфере финансовых технологий и криптовалюты. Это выводит криптовалютную индустрию в легальное поле и на абсолютно новый уровень. Принятый закон положительным образом отразится и на украинской экономике, поможет привлечь в страну дополнительные инвестиции. И без того большое локальное криптосообщество будет расти и развиваться, а криптовалюты и технология блокчейн войдут в жизнь обычных людей и обретут еще большую популярность", — говорит в комментарии Delo.ua директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.

По словам Глеба Костарева, Binance продолжает работать с Министерством цифровой трансформации Украины в рамках меморандума о взаимопонимании (MoU) от 2019 года. "Уверен, что совместная работа над новыми инициативами ускорит массовое внедрение и принятие криптовалют в стране", — отмечает он.

Абсолютно положительным для страны считает новый закон о виртуальных активах и главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук. "Принятие закона позволит компаниям из сферы цифровых денег платить налоги и даст возможность профильным иностранным фирмам сотрудничать с банками Украины и инвестировать в отрасль. Страна становится открытой для регистрации блокчейн-бизнеса. В условиях запрета ведения деятельности в Китае, например, мы можем рассчитывать, что станет выгодным открывать современные хайтек компании в Украине. Этот шаг позволит увеличить количество рабочих мест, в том числе", — говорит он в комментарии Delo.ua.

Тем временем, согласно подсчетам аналитиков Chainalysis, за последний год криптовалюта принесла украинцам около 400 млн долларов прибыли. По прибыли от инвестиций в биткоин на сегодня наша страна находится на 10-м месте в списке стран-лидеров.

"Каждый день операции осуществляются на объем порядка 100 млн долларов. И общий уровень капитализации этого рынка — 2 млрд долларов. С оглядки на такие большие объемы рынка, государство по любому должно было свой нос туда всунуть, легализировав этот вид деятельности", — говорит в комментарии Delo.ua экономист Олег Пендзин.

Между тем, саму легализацию виртуальных активов Анжей Ковальчук считает очень своевременной, с учетом того, что все криптобиржи идут к тому, что они должны знать своего клиента в лицо — в частности, та же Binance ужесточила условия входа клиента в систему. "Делается это для того, чтобы была возможность сотрудничать с государственными налоговыми службами", — отмечает он.

Понимая, что избежать ответственности за пользование криптовалют, или прибыли от инвестиций в криптовалюты, не удастся, население и бизнес, с точки зрения Анжея Ковальчука, будут спокойно пользоваться этими активами в тех реалиях, которые сейчас создаются. "Данные решения никак не отразятся на общей привлекательности крипторынка в мире. Это просто новая реальность, а Украина своевременно заметила потенциальный источник дохода в государственный бюджет", — говорит он.

Так что, можно будет купить за крипту продукты?

"Легализация виртуальных активов никоим образом не делает криптовалюты платежным средством в Украине. То есть завтра у нас не будет на улицах ценников в биткоинах. Чтобы люди не волновались и не создавали себе лишних проблем. Этот вид деятельности легализовали, так как легализованы и азартные игры. Это еще один вид очень рискованного инвестирования, с которого надо будет платить налоги. Те, кто не имеет денег или те, кто живет бедно — для них, что есть этот закон, что нет его. Он нужен для тех, кто осуществляет операции в криптовалютах. Это, в том числе, и государственные чиновники, которые таким образом получат возможность декларировать эти активы", — говорит Олег Пендзин.

О том, что единственным законным средством платежа в нашей стране остается гривня, в свете принятия закона о виртуальных активах говорит и глава НБУ. "Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому осуществляет эффективную монетарную политику", — отмечает он.

В то же время Кирилл Шевченко напоминает, что НБУ изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты — е-гривні. "Напомню, что в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах" цифровые деньги Национального банка Украины — электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк Украины", — говорит он.

По словам Кирилла Шевченко, одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривни в НБУ видят ее использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). "Это может создать новую инфраструктуру, которая могла бы выполнять роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Соответственно, е-гривня может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", — говорит глава НБУ.

Между тем руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин обращает внимание на то, что нормы закона о виртуальных активах должны применяться при любых операциях (правочинах) с виртуальными активами на территории Украины, но при этом из-под действия закона выведены электронные деньги, ценные бумаги и деривативы. Хотя считает это логичным, поскольку последние регулируются другими законами.

Сам пункт 7 ст.4 закона о виртуальных активах, где говорится, что виртуальные активы не являются средством платежа на территории Украины и не могут быть предметом обмена на имущество (товары), работы (услуги), Андрей Шевчишин видит несколько противоречивым. "По сути, данный пункт делает возможным оборот виртуальных активов, не дает возможности осуществлять с помощью этих активов операции купли-продажи или обмена, кроме операций с другими виртуальными активами. Суд не примет. Похоже, даже сторонам, которые готовы признать данный виртуальный актив достаточной стоимостной мерой. Но закон говорит, что стороны договора могут "самостоятельно определять и устанавливать стоимость виртуальных активов, за которыми осуществляются операции с виртуальными активами", — говорит он в комментарии Delo.ua.

В свою очередь, Анжей Ковальчук считает, что возможность установить четкие границы действия криптовалют позволит использовать это в качестве платежного средства.

"Сам закон дает возможность перенести куплю-продажу тех или иных реальных активов (скажем, недвижимости) в виртуальное пространство. Но все равно, когда сделка состоялась, надо возвращаться в реальную жизнь и регистрировать все в соответствии с действующим законодательством", — отмечает Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин также обращает внимание на то, что, согласно закону о виртуальных активах, ответственность за противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем, несут сами участники рынка и держатели этих активов. "По сути это означает, что пока нет контроля — не отвечают", — говорит он. Однако отмечает, что контролирующие органы могут сделать запрос информации и тогда участники рынка должны представить соответствующую информацию.

В целом регулировать рынок виртуальных активов будет Минцифры и соответственные им органы. Например, рынок виртуальных акций будет контролировать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).