НБУ определил три возможных варианта использования е-гривни

Национальный банк Украины представляет результаты опроса участников рынка относительно потенциального спроса на цифровую валюту центрального банка — е-гривню и возможных вариантов ее использования.

Подробно они представлены в отчете по результатам опроса о возможности введения е-гривни на сайте НБУ.

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"Возможности выпуска собственных цифровых валют сегодня изучают центробанки всего мира. В свое время Национальный банк Украины был одним из первых центральных банков в мире, кто начал исследовать такую ​​возможность", — отметил председатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Он напомнил, что НБУ уже имеет практический опыт реализации пилотного проекта по выпуску е-гривни в 2018 году.

"Сейчас мы сосредоточены на поиске эффективного способа ее использования. Чтобы найти действительно востребованные варианты и ниши использования е-гривни и определить потенциальный эффект от ее внедрения, мы решили услышать мнения экспертов финансового рынка и провели комплексный опрос. Уверен, что такой конструктивный диалог с рынком станет залогом нашей дальнейшей успешной работы в этом направлении", — подчеркнул Шевченко.

Указано, что участие в опросе, который провели в 2021 году, приняли 100 экспертов финансового рынка с разнопрофильным опытом: розничный бизнес и инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, цифровая трансформация органов государственной власти, виртуальные активы.

Опрос включал 30 вопросов в разрезе шести таких возможных вариантов использования ("юзкейсов") е-гривни:

- инструмент для розничных безналичных платежей (P2P, P2B, В2В);

- инструмент для целевых социальных выплат (G2P);

- инструмент для расчетов по ценным бумагам и другим финансовым инструментам (B2B);

- инструмент для корпоративных платежей юридических лиц (B2B);

- инструмент для трансграничных платежей (B2B, Р2Р, Р2В);

- доходный финансовый инструмент.

По мнению участников рынка, перспективным "юзкейсом" е-гривни потенциально может стать ее использование для розничных безналичных платежей (прежде всего — Р2Р переводы между физическими лицами и операции электронной коммерции).

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На втором месте по количеству баллов — е-гривня как инструмент для трансграничных платежей (прежде всего — Р2Р переводы между физическими лицами).

Вариант использования е-гривни как инструмента для целевых социальных выплат (G2P) занимает предпоследнее место по количеству набранных баллов.

В то же время 77% респондентов поддержали этот вариант в случае, если на базе электронной гривни будут введены "программируемые" целевые деньги для осуществления государством выплат (которые могут быть потрачены исключительно на конкретные цели или в конкретный период времени). Итак, это могло бы эффективно дополнить функционал е-гривни для розничных безналичных платежей.

Также респонденты проявили значительную заинтересованность к потенциалу е-гривни как инструмента для осуществления операций в сфере виртуальных активов.

Кроме того, большинство опрошенных экспертов считает, что е-гривня должна быть реализована на базе технологии блокчейн. Принимая во внимание объем рынка виртуальных активов в Украине и родство технологии, Национальный банк считает, что направление использования е-гривни в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов, имеет потенциал к дальнейшему исследованию.

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Соответственно, основой для дальнейшей обработки Национальным банком вариантов использования е-гривни станут те, которые определены в результате опроса, исследований НБУ и международного опыта:

- е-гривня для розничных безналичных платежей с возможным функционалом "программируемых" денег и возможностью осуществления целевых социальных выплат;

- е-гривня для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);

- е-гривня для трансграничных платежей.

Ранее Национальный банк Украины начал исследовать возможность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC) — е-гривни. Изучение этого вопроса началось еще в 2016 году.

В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн. По результатам пилота опубликована Аналитическая записка о е-гривне, и в 2020 году проведена международная конференция на тему цифровых валют центробанков CBDCinUA2020.