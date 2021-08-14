Влада хоче оподаткувати криптовалюти: чому трейдери не проти, а власники виводять активи

Уже у вересні 2021 року на розгляд парламенту може бути поданий законопроєкт щодо оподаткування доходів від продажу криптовалют. Ініціатором розробки такого закононопроєкту виступило Мінцифри. Свою ідею обговорює з Міністерством фінансів і податковим комітетом Верховної Ради. Ставку податку на доходи фізосіб з операцій з криптовалютами Мінцифри пропонує встановити на рівні 5%.

Розповідаємо, чи матиме успіх ідея влади серед криптотрейдерів, та чому податок одразу збирати не вийде.

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За бартером: держава пропонує врегулювати криптовалюти в обмін на податки

В той же час сама криптовалюта визначеного правового статусу в Україні ще не має. Тобто — нормативна база для її класифікації та регулювання операцій з нею відсутні. "Досить складно зобов'язати сплачувати податки з того, чого де-юре не існує", — каже в коментарі Delo.ua юрист Юридичної група LCF Ігор Бєліцький. За його словами встановленню податкового обов'язку має передувати введення криптовалюти в правове поле як явища в цілому.

Легалізувати криптовалюту в Україні може ухвалення парламентом у другому читанні і в цілому ухваленого в першому читанні іще 11 червня 2020 року законопроєкту №3637 "Про віртуальні активи". Самі перехідні положення законопроєкту №3637, за словами Ігоря Бєліцького, передбачають вступ його в силу тільки після прийняття змін до правил оподаткування криптовалют. "Фактично держава пропонує бартер: правове регулювання в обмін на податкові надходження", — говорить юрист.

Сама ініціатива України щодо правового регулювання і оподаткування криптовалют знайшла свою підтримку у Binance. "Ми позитивно ставимося до регулювання і вважаємо, що воно необхідне. Ухвалення законопроєкту про легалізацію криптовалют в Україні дасть можливість вивести криптовалютну індустрію в правове поле і на новий рівень, додасть Україні привабливості для світової криптоспільноти. Закон може позитивним чином відбитися і на українській економіці, залучити в країну додатковий капітал. Що стосується оподаткування, то поки в світі немає єдиного підходу до сплати податків з криптовалют. Однак, криптоіндустрія зараз активно йде в бік традиційних фінансів. Неможливо, наприклад, анонімно придбати акції і не платити податок. Користувачі криптовалют повинні готуватися до того, що розкривати свої доходи буде необхідно, як і платити податок з цих доходів", — говорить у коментарі Delo.ua директор Binance в Східній Європі Гліб Костарєв.

Власники криптоактивів ділитися не хочуть і вже виводять свої кошти

Разом з тим самі власники криптовалют схоже до оподаткування своїх віртуальних активів не дуже готові. "27-28 липня ми спостерігали відтік коштів на криптобіржі Coinbase. Після нововведень про ідентифікацію користувачів з біржі Coinbase вивели 13,8 тисяч і 30 тисяч біткоїнів відповідно. На тлі небажання потрапити в список потенційних платників податків власники криптовалют вважали за краще піти з біржі", — говорить у коментарі Delo.ua головний стратег по криптовалютах компанії TomiEx Анжей Ковальчук. За його словами, податкове регулювання у багатьох країнах зараз стає більш жорстким і серйозним і є світова ініціатива щодо введення податку в мінімальному розмірі 15%.

Яка формула податку і який зиск матиме держава

Те що Україна готується узаконити криптоактиви і віртуальну гривню, з точки зору Анжея Ковальчука, демонструє розуміння податкової служби країни того, де гроші можуть "осідати" і де, крім банківського сектора, їх потрібно контролювати. "Тенденція абсолютно передбачувана і логічна — всі доходи громадян країни повинні обкладатися податком. З точки зору ведення держави — це правильний крок. З точки зору засвоєння цих коштів, чи будуть вони реально поповнювати держскарбницю, коментувати ініціативу як "вагому підтримку країні" ми не можемо. Поки що той підхід, який пропонують до введення — податок на сукупну дохідну частину від діяльності на крипторинку — абсолютно справедливий сучасний підхід", — говорить він.

Зазначимо, саме стягувати податок з різниці між ціною продажу і придбанням активу, тобто з інвестиційного доходу, пропонують у Мінцифри. Так, за словами заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександра Борнякова, якщо продаж біткоїнів приніс людині прибуток в 1 тисячу гривень, а ефіріум був проданий зі збитками в 300 гривень, то сума, що підлягає оподаткуванню, вважається таким чином: 1000 — 300 = 700. Тобто 5% податків потрібно буде заплатити з 700 гривень.

Така формула оподаткування, на думку, аналітиків робить легалізацію доходів від операцій з криптовалютами більш привабливими, аніж та формула, яка теоретично може застосовуватися зараз. "Теоретично, операції з криптовалютою оподатковуються і зараз: стаття 164 ПК України містить невичерпний перелік оподатковуваних доходів, до якого цілком можна віднести і збільшення активів фізичної особи після операцій з криптовалютою. Проте сукупна ставка 19,5% від ціни продажу, без можливості враховувати витрат на придбання, не особливо мотивує декларувати подібні доходи. Мотивації не додає і досить низька ймовірність виявлення таких доходів контролюючими органами", — говорить Ігор Бєліцький.

В той же час, на думку аналітика Alpari Максима Пархоменка, запропонована Мінцифри формула, зможе запрацювати тільки при більш жорсткому контролі витрат населення. "Наприклад при покупці квартири або інших цінних речей", — зазначає він у коментарі Delo.ua.

Чому сподіватися на "податковий дощ" поки що не варто

Особливих надходжень внаслідок оподаткування доходів від криптовалют в держбюджет Максим Пархоменко, як і Анжей Ковальчук, не очікує.

"Важливо розуміти, що цей підхід не наповнить український бюджет, оскільки реальних криптовалютних інвесторів не так і багато. І для того, щоб можна було обкласти податком, потрібно продати і зафіксувати прибуток. Тому криптовалюту, як і раніше можна буде утримувати на рахунках. Також, криптою легко можна розраховуватися. І навряд чи держава буде відстежувати і зводити дані про те, де і що ви купуєте. В цьому випадку практично нереально відстежити джерело таких коштів. Тому ця новація додає адекватності до поточного законодавства, але не змінить кардинально ситуацію", — говорить аналітик Alpari.

Тим часом Ігор Бєліцький звертає увагу на те, що вслід за податковою амністією законодавець планує ухвалити правила непрямого контролю за витратами з подальшим оподаткуванням різниці між понесеними витратами та підтвердженими доходами громадян. "За умови появи подібного інструменту (у чому немає особливого сумніву, адже податкова амністія без нього буде неефективна), буде проблематично зробити дорогу покупку за зароблені на продажі криптовалюти кошти, з яких не було сплачено податків. Точніше, необхідно буде сплатити податок з різниці між ціною покупки і оподаткованими раніше доходами. Незалежно від того, чи буде ставка з такої різниці стандартна або підвищена, як міра покарання за недекларування доходів, вигідність таких операцій різко знижується", — говорить юрист.

Обґрунтованість 5% ставки податку на доходи фізосіб з операцій з криптовалютами, яку пропонує наразі встановити Мінцифри, з точки зору Ігоря Бєліцького, швидше за все буде піддаватися критиці, оскільки ставка податку на доходи фізичних осіб з аналогічного інвестиційного прибутку, але за операціями з цінними паперами — 18%.

Ймовірність того, що у фінальній версії закону щодо оподаткування доходів від криптовалют можуть бути зміни, визнає і сам заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT. "Наші ідеї залишаються на рівні пропозицій, які ми обговорюємо. Можливо, у фінальній версії закону ставка буде вище, можливо, буде встановлена прогресивна шкала оподаткування. Зараз про це ще важко говорити", — каже Олександр Борняков.

Як податок зможе стимулювати "вибілення" криптоактивів

Разом з тим, за словами Ігоря Бєліцького, знижена ставка може стати стимулом декларувати отримані доходи, а не чекати візитів контролюючих органів. При розробці самого законопроєкту юрист також радить його авторам врахувати, що криптовалюта використовується не тільки як об'єкт інвестування, а й як засіб платежу, тому новий документ повинен мати виважений механізм визначення ціни криптовалюти з метою оподаткування, якщо за цю криптовалюту був придбаний товар, особливо, якщо на покупку була витрачена тільки частина раніше зробленої інвестиції.

Загалом Ігор Бєліцький говорить: "Очевидно, що від розробки механізму оподаткування доходів від операцій з криптовалютою виграють усі сторони. Платники податків отримають правове регулювання обороту криптовалют, можливість зменшувати об'єкт оподаткування і знижену ставку. Держава отримає додаткові надходження в бюджет, які будуть збільшуватися пропорційно вигідності нового механізму і мотивації платників податків самостійно декларувати свої доходи. З ризиків виділяється можливість легалізації раніше отриманих доходів, необов'язково законним шляхом, за допомогою проведення операцій з криптовалютою під мінімальну ставку. Але тут все залежить від запропонованого законодавцем правового режиму обігу криптовалют".