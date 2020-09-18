В Украине урегулируют сферу криптовалют: внесен новый законопроект "О виртуальных активах"

В Верховной Раде зарегистрировали отредактированную версию законопроекта №3637 "О виртуальных активах".

В документе определяется понятие виртуальных активов и предлагается рассматривать их как нематериальное благо, сообщает AIN.UA.

Указано, что в случае принятия проекта закона блокчейн-бизнес в Украине сможет легально работать с криптовалютами, которые, по сути, и являются виртуальными активами.

По данным Минцифры, законопроект определяет понятие и правовой статус виртуального актива, а также вопросы прав собственности и осуществления сделок с такими активами в Украине.

В частности, дает возможность открывать и использовать счета в банках для проведения операций с виртуальными активами. В то же время виртуальные активы не будут средством платежа.

Как пояснил в комментарии изданию заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, это будет работать примерно как валютный депозит — можно открыть долларовый счет, но платить с него в магазинах нельзя.

Читайте также: Минцифры готовится легализовать криптовалюты

Также в Украине смогут легально работать международные биржи, на которых происходят торги виртуальными активами. Однако для этого они (как и другие поставщики услуг, связанных с оборотом критовалют) должны будут пройти государственную регистрацию в Украине и подавать отчеты о своей деятельности в компетентные органы. Для этого в Украине создадут Государственный реестр поставщиков таких услуг.

К тому же, участники рынка получат право на судебную и другие способы защиты прав на виртуальные активы.

После принятия законопроекта, любой в Украине сможет токенизировать (выражать в цифровой, юридически значимой форме) права на актив. Известно, что токенизация — это подтверждение токенами прав на любое движимое или недвижимое имущество.

При этом регулятором рынка виртуальных активов будет Министерство цифровой трансформации Украины.

Как отмечается, это — вторая регистрация законопроекта в Верховной Раде. Ранее проект под №3637 уже подавали в июне 2020 года, однако авторы затем отозвали его, чтобы доработать с участием представителей рынка и ключевых стейкхолдеров виртуальных активов.

"Основное отличие — мы классифицируем крипту как нематериальное благо. Типа как интеллектуальная собственность. В прошлой редакции был особый вид собственности", — пояснил изданию Борняков.

От этого также зависит, "какой стандарт бухгалтерского учета будет применяться, как это будут воспринимать правоохранительные органы, какие процедуры банки применяют при трансфертах".

В то же время отмечается, что законопроект — рамочный. То есть механизмы и процедуры токенизации и других действий с виртуальными активами в нем не прописаны — проект их только определяет и разрешает. Практическое же применение будет прописываться дополнительно в подзаконных актах.

Напомним, Украина является мировым лидером №1 по использованию населением криптовалютных активов.