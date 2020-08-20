От чего зависит курс Bitcoin?

В отличие от обычных активов, котировка биткоина подвержена частым скачкам. С одной стороны, это отличная перспектива, ведь купив BTC по низкой цене, за пару месяцев реально увеличить свои вложения в несколько раз. С другой стороны, с таким же шансом можно свои инвестиции и обесценить.

Поэтому для успешных трейдеров важно уметь предугадывать изменение стоимости криптовалюты. Для этого инвестору необходимо понимать, какие факторы влияют на ценообразование биткоина, а также правильно интерпретировать ситуацию на рынке. Немаловажно в любой ситуации сохранять хладнокровие.

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Что влияет на курс биткоина к доллару?

Давайте разберемся, что влияет на курс BTC по отношению к USD. Согласно канонам экономики, если у криптовалюты нет единого регулирующего центра, то стоимость такого актива зависит только от баланса спроса и предложения. Здесь можно выделить два вида факторов, влияющих на этот баланс: внутренние и внешние. К внутренним можно отнести:

• Ограниченную эмиссию. В программный код биткоина заложено жесткое ограничение на максимально возможное количество монет — 21 миллион единиц. Блокчейн устанавливает правило — каждые 4 года вознаграждение за найденный блок уменьшается в 2 раза, то есть эмиссия новых монет замедляется. Это сделано с целью повышения стоимости монеты. В настоящий момент "добыто" почти 18,5 млн биткоинов. Награда за блок уменьшилась с первоначальных 50 монет до 6,25 монеты.

Следует учесть, что более 30% всех существующих биткоинов хранятся на неактивных кошельках. Практика показывает, что в 99% случаев доступ к ним утерян навсегда. Получается, что с ростом популярности биткоина, желающих его приобрести становится больше. В то же время эмиссия "новых" биткоинов уменьшается, что приводит к искусственному к дефициту монет с целью увеличения их стоимости.

• Децентрализацию. Биткоин не имеет конкретного эмитента, что присуще национальным валютам (ФРС в США, Центробанк в России, Нацбанк в Украине). Это означает, что никто не может дополнительно "напечатать" новые биткоины или, наоборот, "сжечь" их, чтобы как-то повлиять на курс к другой валюте. Такое свойство монеты побуждает вкладчиков в периоды финансовых неурядиц брать курс именно на BTC как на средство сбережения своих инвестиций. Это приводит к росту "коина".

К внешним факторам относятся:

• Информационный. Новостной фон, формируемый с помощью СМИ, различных интернет-порталов, тематических форумов, влияет на настроения трейдеров, заставляя их покупать, либо продавать этот криптоактив. Так создается направление тренда.

• Юридический. Ужесточение или, наоборот, смягчение законодательства в отношении криптовалют или движения капитала в государствах с сильной экономикой также оказывает существенное влияние на стоимость первой криптовалюты. Здесь можно вспомнить предыдущее ралли биткоина, началом которому послужило существенное ограничение в Китае сумм выводимых за пределы страны средств в валюте.

• Развитие экосистемы. Здесь все просто. Чем больше товаров и услуг, которые можно оплатить с помощью биткоина, тем чаще его покупают. Чем чаще покупают, тем выше становится его стоимость.

• "Киты". Несмотря на суточный оборот в сотни миллиардов долларов, в масштабах мировой экономики — это капля в море. Давно не секрет, что существуют крупные держатели монет BTC, и они своими действиями по продаже или покупке большого количества биткоинов могут сменить тренд на противоположный в угоду собственным экономическим интересам.

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Почему растет и падает биткоин?

Понимая влияние различных факторов на курс биткоина, можно с определенной вероятностью предполагать, в какую сторону изменится курс BTC в ближайшее время. Правда, для этого необходимо обладать достоверной информацией о происходящем на рынке, следить за последними новостями в политике и экономике, научиться отличать естественное движение цены от искусственных манипуляций.

Простому трейдеру влиять на происходящее на рынке практически нереально. Остается лишь вовремя распознавать сигналы, помогающие вовремя корректировать стратегию торгов и минимизировать убытки. Например, позитивные высказывания ведущих политиков и экспертов в отношении криптовалют, какие-то оптимизации в коде, закрытие уязвимостей, появление новых партнеров — все это будет свидетельствовать о скором росте биткоина. А вот обнаружение критичных ошибок в ПО или запрет регулирующих органов приводит к падению спроса и, следовательно, цены.

Биткоин по 1 миллиону долларов: реально ли?

Многие биткоин аналитики уверены — рано или поздно, но биткоин будет стоить даже 1 миллион долларов. Правда, в предполагаемых сроках этого эпохального события они не так единодушны. Наиболее оптимистично настроенные называют ближайший год или два. Однако такой прогноз пока выглядит нереальным. Просто потому, что нет никаких факторов, способных так сильно толкнуть вверх курс этой криптовалюты. При удачном стечении обстоятельств самым вероятным исходом можно считать прогноз на взятие отметки в $50 000 в ближайшие два года.

Здесь можно вспомнить одну курьезную историю, приключившуюся с известным биткоин-энтузиастом Джоном Маккафи. Летом 2017 года он в своем Twitter-аккаунте пообещал "съесть свой половой орган в эфире национального телевидения", если биткоин не поднимется до $500 000 в ближайшие 3 года. Воодушевившись начавшимся через пару месяцев стремительным ростом цены BTC c $5000 до $20 000, он поднял ставки до $1 млн за биткоин до конца 2020 года.

Созданы даже несколько сайтов, отслеживающих выполнение данного громкого обещания. Правда, уже в январе этого года Маккафи попытался обратить все в шутку, заявив, что пытался таким оригинальным образом привлечь новых людей в криптоиндустрию. Конечно, это не единственная попытка заключить пари на стоимость биткоина в будущем, были и другие. Все они заканчивались невыполнением условий спора — независимо от того, была ли ставка на повышение цены или на ее понижение.

Волатильность биткойна и его растущая популярность приводят к тому, что количество прогнозов относительно движения его курса растет экспоненциально. Вот только пока не известно ни одного громкого случая, когда прогнозисты выполнили бы свои обещания в случае ошибки. Это не отменяет факта, что после каждого затяжного падения цена биткоина не только восстанавливалась, но и возрастала в десятки раз.

Можно с уверенностью сказать — если биткоин станет интернациональной валютой, заменив собой доллар США в международных расчетах, цена его приблизится или даже превысит 1 миллион долларов. С другой стороны, правительство США и других крупнейших стран всеми силами будут пытаться не допустить этого. Уже сейчас предпринимаются попытки сместить вектор внимания с биткоина через разработку и внедрение национальных криптовалют. Правда, пока ни у одной из стран эти усилия не увенчались успехом.

Источник: ispace.news