Bitcoin подорожал до $11 тысяч впервые за последние 3 месяца

Стоимость одной из самых популярных криптовалют в мире, Bitcoin, впервые на протяжении последних трех месяцев внезапно выросла почти на 20%.

С начала недели стоимость криптовалюты достигла $11 тысяч, сообщает Fortune.

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В течение последних месяцев стоимость биткоина колебалась между $9 тысячами и $10 тысячами. Цена начала расти после того, как на прошлой неделе Федеральное агентство по контролю деятельности банков позволило американским банкам хранить криптовалюту клиентов.

В издании считают, что это может привести к новым инвестициям в криптовалюту из крупных фондов.

Также эксперты называют еще одну причину роста стоимости биткоина — нестабильность на финансовом рынке. Инвесторы ищут, где они могут хранить свой капитал, и выбирают для этого золото или криптовалюту.

Ожидается, что стоимость криптовалюты в ближайшее время может вырасти до $13,8 тысяч.

В то же время, как пишет Forbes со ссылкой на основателя криптовалютного банка Майкла Новограца, стоимость биткоина в течение следующих трех месяцев вырастет до $14 тысяч, а до конца 2020 года — до $20 тысяч.

По состоянию на 29 июля, биткоин стоит $11 062.

Напомним, 13 марта стоимость Bitcoin упала на 50% — это стало самым большим падением стоимости криптовалюты за всю историю.

Также сообщалось, что стоимость одного биткоина (bitcoin) 8 мая 2020 года поднялась выше $10 тысяч.