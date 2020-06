Биткойн созрел для цены в $13 тысяч — аналитик Bloomberg

Главный стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун ожидает скорого рывка цены биткойна к уровню сопротивления на $13 тысяч, сообщает ForkLog.

По мнению эксперта, на это указывает целый набор "бычьих" сигналов ("быки" и "медведи" — это основные участники фондового рынка, которые придерживаются двух разнонаправленных стратегий).

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Чем больше презрения к быкам, тем лучше для удержания цены с направлением вверх для большей консолидации криптовалюты", — отметил он.

#Bitcoin a Caged Bull Set for Breakout, Eying $13,000 Resistance -- The more disdain from bulls should be for the better, keeping the price tilted upward for the consolidating crypto. Declining Bitcoin volatility reflects maturation toward a digital version of gold. pic.twitter.com/2CqGEx95JS

Перед этим Макглоун отметил, что снижение волатильности биткоина отражает созревание актива к роли цифрового золота.

Технические перспективы котировок сырьевых товаров, за исключением золота, на 2 квартал аналитик оценил как медвежьи.

Except for #gold, the technical outlook for #commodities remains downward, with elevated reversion risks from 2Q bear-market bounces. Negative prices likely bottomed WTI #crudeoil, but the swift recovery to $40 a barrel is more likely to revert to $30 than advance toward $50. pic.twitter.com/2LN2U2jkPQ