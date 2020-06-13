Биткойн успешно прошел свой тесс-стрест — Bloomberg

Падение криптовалюты биткойн стал первым для нее стресс-тестом, который она сдала "в основном положительно".

Такое мнение высказали стратеги крупнейшего банка США JPMorgan Chase, сообщает Bloomberg.

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Николаос Панигирцоглу и Джошуа Янгер изложили его в отчете под названием "Криптовалюта берет свой первый стресс-тест: золото, пирит или что-то среднее?".

Как говорится в издании, цена монеты не сильно отличалась от уровней внутренней стоимости, а значит лишь ненадолго опускалась ниже стоимости майнинга;

При этом, было немного признаков перетока ликвидности в пределах класса активов, когда инвесторы стремились найти убежище в более безопасных и ликвидных частях криптовалютного рынка.

Однако, большинство криптовалют падало одновременно — корреляция на рынке выросла за последние несколько месяцев.

Это говорит о том, что доказательств динамики панического побега или даже многоуровневого распределения материального качества среди криптовалют не много даже во время кризиса в марте", — полагают стратеги JPMorgan.

Они также подчеркнули, что рыночная структура биткоина оказалась более устойчивой, чем у валют, акций, казначейских облигаций и золота.

Как сообщалось ранее, 10 июня неизвестный перевел 0,55 ETH, заплатив в качестве комиссии 10 668 ETH (около $2,6 млн).