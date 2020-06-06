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Валюта 50 минут назад

В мае объем торгов криптовалютными опционами достиг рекордных $3 млрд

Несмотря на рост популярности криптоопционов, этот сегмент все еще совсем невелик по сравнению с фьючерсным или спотовом рынком

Фото: BitStat Фото: BitStat
Фото: BitStat

По итогам мая объем торгов биткоин-фьючерсами достиг $558 млрд — соответствующий показатель по криптовалютным опционам составил $3,1 млрд, сообщает ForkLog со ссылкой на The Block.

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Как отмечает издание, несмотря на рост популярности криптоопционов, этот сегмент все еще совсем невелик по сравнению с фьючерсным или спотовом рынком. Оборот последнего за май, например, превысил $100 млрд.

Однако если рассматривать соотношение спотовых объемов и опционных, тренд будет явно восходящим, что говорит о росте популярности относительно новых инструментов для криптоиндустрии.

Общий объем торгов на спотовом рынке оказался ниже, чем в марте.

На диаграмме ниже показана динамика объемов торгов биткоин-фьючерсами по месяцам. Заметен сильный всплеск показателя в мае по аналогии с рынком опционов.

Таким образом, рынок деривативов в целом растет гораздо быстрее, чем спотовый.

По мнению аналитика The Block Ларри Чермака, одной из причин этой тенденции является постепенная институционализация сегмента производных на криптовалюты, способствующая притоку средств.

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Напомним, 2 июня первая криптовалюта снова устремилась вниз, за несколько минут обвалившись ниже $9500.

Ранее сообщалось, что за последние пять месяцев впервые объемы торгов на криптовалютных биржах снизились — по итогам апреля падение показателя составило 25,2%.

По итогам первого квартала 2020 года цена биткойна упала на 10%, однако в сравнении с традиционными фондовыми рынками первая криптовалюта показала более успешные результаты.

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