Биткойн завершил свое ралли резким падением — СМИ

Сегодня, 2 июня, около 14:45 UTC первая криптовалюта снова устремилась вниз, за несколько минут обвалившись ниже $9500, а в моменте коснувшись и отметки $9100.

Как сообщает ForkLog, спустя небольшой промежуток времени цена скорректировалась в районе около $9500. Большую часть дня BTC торговался около $10 100 — $10 200.

Вслед за биткоином пошли вниз и котировки большинства крупнейших альткоинов.

В частности, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum, ранее поднявшись выше $250, упала до $234.

Несмотря на такие резкие взлеты и падения в течение 18 часов, данные говорят и о том, что в целом рынок вернулся на те же позиции, что и сутками ранее.

Ранее сообщалось, что за последние пять месяцев впервые объемы торгов на криптовалютных биржах снизились — по итогам апреля падение показателя составило 25,2%.

По итогам первого квартала 2020 года цена биткойна упала на 10%, однако в сравнении с традиционными фондовыми рынками первая криптовалюта показала более успешные результаты.

Напомним, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" американский бизнесмен Роберт Кийосаки считает, что некомпетентность ФРС убивает экономику США, поэтому цена биткойна за три года вырастет до $75 тысяч