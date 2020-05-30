Курс юаня "пробил" 12-летнее дно, майнеры биткойна потирают руки

Китайская нацвалюта продолжает стремительно терять позиции на рынке — в конце этой недели юань упал до самой низкой отметки с 2008 года.

Как сообщает Сoinspot, инвесторы массово выходят из этого актива из-за опасений, что США введут санкции против Китая.

По информации издания, многие эксперты сходятся во мнении, что от падения юаня больше всего выиграет биткойн. Накануне BTC протестировал значения выше $9500. В ночь на субботу, 30 мая, монета торгуется на уровне $9415.

Еще несколько дней назад звучала такая точка зрения, что если юань начнет падать, то BTC имеет реальные шансы на укрепление.

Среди сторонников такого прогноза выделяется гендиректор Arca Джефф Дорман.

В Твиттере он недавно разместил пост, в котором напомнил, что в прошлом году наблюдалась аналогичная ситуация. Юань дешевел весной-летом 2019 года на фоне американо-китайской торговой войны. В это же время началось восхождение биткоина. Осенью наоборот, юань начал укрепляться, а BTC в это время слабел.

Корреляция между падением юаня и ростом биткоина также имела место в 2015-2016 годах. Сейчас такая тенденция может вновь повториться, считает аналитик Крис Берниске.

Напомним, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" американский бизнесмен Роберт Кийосаки считает, что некомпетентность ФРС убивает экономику США, поэтому цена биткойна за три года вырастет до $75 тысяч