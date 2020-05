Биткойн может взлететь в цене из-за падения юаня

Падение китайского юаня по отношению к доллару может положительно отразиться на стоимости биткоина.

Такое мнение в Twitter высказал партнер компании Placeholder Capital Крис Берниске, сообщает ForkLog.

Аналитик указал на корреляцию между ослаблением юаня и ростом BTC.

На графике видно, что за последние пять лет этот паттерн прерывался всего несколько раз.

If China's $CNY continues to weaken against $USD, then we could have a 2015 and 2016 repeat (pictured below), where $BTC strength coincided with yuan weakness. https://t.co/ISVJAZMX5O pic.twitter.com/VApfxe1SFw