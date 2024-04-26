PIN-UP Foundation поддержал строительство нового центра "Мама и младенец" для тяжелобольных детей

PIN-UP Foundation продолжает миссию по поддержке украинцев. Благотворительный фонд приобщился к финансированию ремонтных работ центра "Мама и младенец", созданного в Киеве с целью оказания помощи тяжелобольным и пострадавших в результате военных действий детям.

С началом полномасштабной войны увеличилось количество запросов Всеукраинской благотворительной организации "Мама и младенец" — количество детей, которым нужна помощь, регулярно растет. Большинство из них получали лечение за границей, но вернувшись в Украину, они сталкивались с отсутствием мест для реабилитации и психологической поддержки. Алла Мельничук создала центр "Мама и младенец" именно для таких целей. Но пока он не готов принимать детей, потому что требует капитального ремонта и отделки.

PIN-UP Foundation выделил первые два миллиона гривен для ремонта здания. За эти средства был произведен демонтаж под новую планировку центра, вывоз мусора, замена коммуникаций, проведено тепло и водоснабжение.

"Мы чувствуем ответственность за детей Украины, нуждающихся в нашей помощи. Вместе мы строим будущее, в котором каждый малыш получит необходимую поддержку и возможность для развития", - прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Ожидается, что при полном финансировании в размере 12 миллионов гривен завершение ремонтных работ будет летом. Алла планирует организовать в центре санитарный и гуманитарный блоки, центр психологической поддержки, два номера для временного пребывания, укрытие, конференц-зал и многое другое. Однако после основных работ центр также потребует отделки необходимой мебелью и обеспечения гуманитарной помощью, на что также необходимо финансирование.

"Мы уже более 20 лет защищаем материнство и детство, помогая более 15 000 детям и их семьям. Наш фонд отмечается оперативными действиями от первых дней войны, эвакуируя детей с горячих точек в европейские клиники. Война лишила детей их детства, поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их здоровье и благополучие. Этот центр — жизненно важный для этой миссии», — отметила директор центра Алла Мельничук.

PIN-UP Foundation — это благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.