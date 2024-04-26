Минвосстановления призвало принять законопроект о льготах на оплату проезда

В 2023 году перевозчикам компенсировали всего 6% расходов на перевозку льготников, из-за чего они не хотят ездить в населенные пункты с большим количеством льготников. Проблему поможет решить принятие законопроекта о льготах на оплату проезда.

Об этом сообщил начальник управления внутренних автомобильных перевозок Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Дяченко, передает "Укринформ".

"Минсоцполитики подсчитало, что на компенсацию всех льготных перевозок в 2023 году нужно около 60 млрд грн. Это если взять всех льготников. По данным, собранным министерством, из местных бюджетов компенсировано в прошлом году было 3,6 млрд грн. То есть льгота обеспечена на 6% ", – сказал Дяченко.

Представители профильного министерства, отвечающего за перевозки в Украине, считают, что ситуация стала настолько сложной, что в некоторой степени приводит к дегенеративным изменениям в транспортной сети.

Дяченко рассказал, что в Украине есть населенные пункты, где много льготников, и перевозчики перестали туда ездить.

"Это самая плохая ситуация", - заметил он.

Что может улучшить ситуацию

По его мнению, решить эту проблему можно на законодательном уровне, приняв наконец законопроект, который был зарегистрирован еще в 2021 году (№5651 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по льготам на оплату проезда и другим льготам").

Дяченко рассказал, что в этом законопроекте предлагается вместо безусловного права на безвозмездный проезд ввести адресную компенсацию.

"Вот сколько денег льготнику будет выделено, на столько он и сможет поехать. В принципе, мы понемногу убеждаем депутатов, что надо этот закон принять как можно быстрее, потому что по-другому проблему не решить", - считает представитель Минвосстановления.

Он надеется, что активная позиция перевозчиков, владельцев автостанций, профильного министерства побуждает Министерство социальной политики, которое в этой ситуации главное, стимулировать принятие закона.

По словам заместителя министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, внутренние областные перевозки и работа городского общественного транспорта в Украине, как и во многих кранах Европы, являются дотационными. И в тех регионах, где руководство с пониманием относится к этой ситуации, вопрос более или менее урегулирован.

Он сообщил, что в Украине есть минимум два региона, где областная военная администрация выплачивает за каждого льготника деньги перевозчику.

"В тех регионах, где есть здоровый, эффективный подход к пассажирским перевозкам, этот вопрос урегулирован и перевозчики получают средства на каждого льготного пассажира. Сегодня мы вместе с Министерством социальной политики пытаемся этот подход толкать и на межобластные перевозки", - добавил Деркач.

Правительство будет компенсировать местным бюджетам недополученные средства из государственного бюджета

Напомним, недавно Кабмин принял изменения в Порядок, определяющий механизм предоставления дополнительных дотаций местным бюджетам. Кроме того, правительство будет компенсировать местным бюджетам недополученные средства из государственного бюджета.

"Из-за постоянных обстрелов на прифронтовых территориях часто повреждается имущество предприятий, являющихся налогоплательщиками", - объясняют в Минреинтеграции.

Речь идет о территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, согласно Перечню, утвержденному приказом Минреинтеграции. Такое решение необходимо, в частности, для бизнеса Харьковщины – территории, которая несет значительный ущерб из-за обстрелов РФ.

В целом на 2024 год для таких общин предусмотрены дополнительные дотации на сумму 33,4 млрд грн, из которых 19,3 млрд. грн. уже распределены. Остальные 14,1 млрд грн теперь доступны для компенсации уменьшения доходов от основных местных налогов, включая налог на недвижимость, плату за землю и единый налог.

Такая поддержка позволит обеспечить финансовую стабильность для общин и предприятий, находящихся в особо сложных условиях в результате войны.

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