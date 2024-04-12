Предприятия на прифронтовых территориях могут освободить от местных налогов

Теперь местные власти смогут освобождать бизнес от налога на землю, налога на недвижимое имущество и единого налога. А правительство будет компенсировать местным бюджетам недополученные средства из государственного бюджета.

Об этом сообщило Минреинтеграции Украины.

Там отмечают, что правительство приняло изменения в Порядок, определяющий механизм предоставления дополнительных дотаций местным бюджетам.

"Из-за постоянных обстрелов на прифронтовых территориях часто повреждается имущество предприятий, являющихся налогоплательщиками", - объясняют в министерстве.

Речь идет о территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, согласно Перечню, утвержденному приказом Минреинтеграции. Такое решение необходимо, в частности, для бизнеса Харьковщины – территории, которая несет значительный ущерб из-за обстрелов РФ.

"Предусмотрено, что дополнительная дотация на втором этапе будет распределена ежеквартально: для местных бюджетов (кроме бюджета г. Киева) с учетом фактических поступлений в местные бюджеты налога на доходы физических лиц; для местных бюджетов (кроме бюджета г. Киева) в случае включения соответствующих территорий в раздел I (при условии неопределения даты прекращения возможности боевых действий и даты завершения боевых действий) перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного Минреинтеграции, с учетом фактических поступлений в местные бюджеты платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и единого налога", - говорится в сообщении постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Напомним, в Украине начали открывать офисы "Сделано в Украине". Такие офисы уже появились в Чернигове и Сумах.

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