В Сумах открыли первый офис "Сделано в Украине": сколько средств выделили для поддержки бизнеса

В Сумах открылся первый офис "Сделано в Украине", созданный для поддержки микро- и малого бизнеса. Для предпринимателей Сумщины на этот год предусмотрено 1 миллиард гривен.

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Об этом сообщили в Минэкономики.

Отмечается, что в таких офисах предприниматели смогут получить консультации по условиям участия в правительственных программах в рамках политики "Сделано в Украине".

"Мы понимаем, в каких сложных условиях работают украинские предприниматели. Особенно в прифронтовых регионах, где вести бизнес несоизмеримо тяжелее, чем в тыловых городах. Поэтому мы выбрали Сумы как первый город, где открываем первый региональный офис "Сделано в Украине"", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Она сообщила, что офис будет работать на базе Сумского городского центра занятости. Здесь предприниматели смогут получить консультацию, им будут помогать с оформлением документов на гранты и другие программы.

"Наша цель – до конца года создать такие центры во всех украинских городах, где это возможно", - подчеркнула она.

Свириденко выразила уверенность, что восстановление разрушенной инфраструктуры и экономики Украины невозможно без развития украинского бизнеса, а главной задачей экономического блока правительства является стимулирование производства, привлечение инвестиций в реальный сектор и усиление несырьевого экспорта.

"Наша стратегическая цель - изменить структуру экономики и нарастить производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Именно такова цель политики "Сделано в Украине". В рамках нее на программы поддержки бизнеса мы заложили в бюджет более 45 миллиардов гривен. Это рекордная сумма за последние годы. Для Сумщины на этот год предусмотрели миллиард гривен, но эта сумма не предел, ведь чем активнее будут местные бизнесы, тем больше помощи от государства смогут получить", - рассказала министр экономики.

О политике "Сделано в Украине"

Напомним, 26 февраля во время форума "Сделано в Украине" президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте новой экономической платформы, а значит новой экономической политики.

"Мы уже сделали значительные вещи для модернизации и упрощения работы государственных институций, чтобы институции способствовали эффективности нашей экономики. Сейчас должны добавить еще инструментов", - подчеркнул он.

В частности, это:

платформа "Сделано в Украине" должна стать площадкой для прямого диалога государства и предпринимателей;

нужно сделать все возможное, чтобы как можно больше украинских предприятий смогли сохранить и масштабировать свою работу;

необходимо согласовать совершенно современный моральный договор между обществом и бизнесом, между государством и бизнесом.

Пять инструментов помощи отечественному товаропроизводителю

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, правительство планирует задействовать пять инструментов помощи отечественному товаропроизводителю:

Публичные закупки: расширение перечня категорий товаров, закупаемых у локального производителя. В частности, речь идет о расширении локализации на оборонные закупки.

Компенсации. В госбюджет на 2024 год заложено 1 млрд грн на компенсацию средств за приобретенную сельхозтехнику отечественного производства. Планируется распространить такой же механизм на всю технику, произведенную в Украине.

Адаптация уже действующих государственных программ поддержки под целые платформы "Сделано в Украине" . Например, по программе "єВідновлення" почти 44 тыс. украинских семей будут нуждаться в строительных материалах и важно, чтобы они покупали именно украинскую продукцию. По программе "5-7-9" будут делать ставку на инвестиционный компонент, на финансирование приобретения основных средств украинских производителей.

Стимулирование потребительского спроса . Правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства. Утвержден знак маркировки бренда "СДЕЛАНО В УКРАИНЕ", который выделит товары, произведенные национальным производителем, среди всех остальных.

Гранты украинским производителям "еРабота" . Это поддержка малого и среднего бизнеса, возможность стимулировать переработку и аграрный сектор.

"Суммарный прогнозируемый эффект роста потребительского спроса - это +0,14% к ВВП, это более 22 тыс. новых рабочих мест, это более 4 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет", - прогнозирует Шмигаль.

Собственный бренд "Сделано в Украине"

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе граждане Украины смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей. Она почти готова и будет официально представлена до конца марта.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства, и бренда "Сделано в Украине".