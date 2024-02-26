Правительство и бизнес подписали заявление об углублении сотрудничества для улучшения бизнес-климата

Правительство и представители украинского бизнеса подписали заявление об углублении сотрудничества между государством и предпринимателями по улучшению бизнес-климата в Украине, сообщает Минэкономики.

Отмечается, что документ был подписан во время презентации Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", созданной по инициативе Президента Украины.

"Перед лицом экзистенциальной угрозы для существования украинской государственности построение эффективного взаимодействия между бизнесом и властью — вопрос национальной безопасности Украины. Эффективное взаимодействие требует построения нового формата диалога для решения неотложных вопросов и для наработки нового общественного договора между предпринимателями и государством, в частности в совместном противодействии и предотвращении незаконного давления на предпринимателей, прозрачном налогообложении и честной уплате налогов, внедрении механизмов развития украинских производителей", - говорится в совместном заявлении.

От правительства документ подписала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, от бизнеса – представители бизнес-ассоциаций, среди которых председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, председатель Совета директоров Американской торговой палаты в Украине Елена Кошарная, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО Сергей Позняк, председатель Совета CEO Club Ukraine Игорь Кабузенко, член совета представителей Ассоциации IT Ukraine Тарас Кицмей, исполнительный директор ГС "Украинский фуд-ритейл альянс" Наталья Петровская.

Стороны задекларировали намерения сотрудничать по созданию в Украине благоприятных условий для ведения бизнеса, а также отметили необходимость уплаты налогов предпринимателями.

Согласно заявлению, государство со своей стороны обязуется:

создавать условия для предотвращения неправомерного давления силовиков на бизнес;

уменьшать административную нагрузку и повышать прозрачность системы налогообложения;

повышать прозрачность работы таможни;

формировать благоприятный бизнес-климат;

продолжать дерегулирование экономических отношений, где это возможно и целесообразно;

внедрять программы развития украинских производителей, в том числе путем доступа к публичным закупкам и стимулированию спроса на украинские товары;

способствовать инвестициям через доступ к дешевому финансовому ресурсу, развитию промышленной инфраструктуры и упрощению присоединения к сетям, доступу к сырью, страхованию инвестиций;

открывать внешние рынки для украинских товаров и обеспечивать поддержку украинского несырьевого экспорта.

Со своей стороны представители бизнеса декларируют следующие обязательства:

уплачивать налоги в предусмотренном законодательством объеме;

официально трудоустраивать работников и официально выплачивать полную заработную плату;

не сотрудничать с Россией;

инвестировать в производство и развитие бизнеса в Украине;

обеспечивать достойный возврат ветеранов в рабочую среду.

Подписанты совместного заявления определили приоритетными первоочередными направлениями для сотрудничества между государством и предпринимателями:

наработку практических решений для уменьшения давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов, в частности, наработка соответствующих изменений в УПК;

перезагрузку Бюро экономической безопасности;

определение критериев отнесения бизнеса к категории "белого" и перечню преимуществ такого бизнеса;

создание платформы для получения обратной связи от предпринимателей;

наработку инициатив для поддержки развития украинских производителей;

разработку решений для совершенствования и диджитализации системы бронирования и командировок.

Работа по разработке решений будет осуществляться на базе Совета по поддержке предпринимательства, а также на платформе "Сделано в Украине" и площадках украинских бизнес-объединений.