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Правительство и бизнес подписали заявление об углублении сотрудничества для улучшения бизнес-климата
Правительство и представители украинского бизнеса подписали заявление об углублении сотрудничества между государством и предпринимателями по улучшению бизнес-климата в Украине, сообщает Минэкономики.
Отмечается, что документ был подписан во время презентации Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", созданной по инициативе Президента Украины.
"Перед лицом экзистенциальной угрозы для существования украинской государственности построение эффективного взаимодействия между бизнесом и властью — вопрос национальной безопасности Украины. Эффективное взаимодействие требует построения нового формата диалога для решения неотложных вопросов и для наработки нового общественного договора между предпринимателями и государством, в частности в совместном противодействии и предотвращении незаконного давления на предпринимателей, прозрачном налогообложении и честной уплате налогов, внедрении механизмов развития украинских производителей", - говорится в совместном заявлении.
От правительства документ подписала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, от бизнеса – представители бизнес-ассоциаций, среди которых председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, председатель Совета директоров Американской торговой палаты в Украине Елена Кошарная, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО Сергей Позняк, председатель Совета CEO Club Ukraine Игорь Кабузенко, член совета представителей Ассоциации IT Ukraine Тарас Кицмей, исполнительный директор ГС "Украинский фуд-ритейл альянс" Наталья Петровская.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Стороны задекларировали намерения сотрудничать по созданию в Украине благоприятных условий для ведения бизнеса, а также отметили необходимость уплаты налогов предпринимателями.
Согласно заявлению, государство со своей стороны обязуется:
- создавать условия для предотвращения неправомерного давления силовиков на бизнес;
- уменьшать административную нагрузку и повышать прозрачность системы налогообложения;
- повышать прозрачность работы таможни;
- формировать благоприятный бизнес-климат;
- продолжать дерегулирование экономических отношений, где это возможно и целесообразно;
- внедрять программы развития украинских производителей, в том числе путем доступа к публичным закупкам и стимулированию спроса на украинские товары;
- способствовать инвестициям через доступ к дешевому финансовому ресурсу, развитию промышленной инфраструктуры и упрощению присоединения к сетям, доступу к сырью, страхованию инвестиций;
- открывать внешние рынки для украинских товаров и обеспечивать поддержку украинского несырьевого экспорта.
Со своей стороны представители бизнеса декларируют следующие обязательства:
- уплачивать налоги в предусмотренном законодательством объеме;
- официально трудоустраивать работников и официально выплачивать полную заработную плату;
- не сотрудничать с Россией;
- инвестировать в производство и развитие бизнеса в Украине;
- обеспечивать достойный возврат ветеранов в рабочую среду.
Подписанты совместного заявления определили приоритетными первоочередными направлениями для сотрудничества между государством и предпринимателями:
- наработку практических решений для уменьшения давления на предпринимателей со стороны правоохранительных органов, в частности, наработка соответствующих изменений в УПК;
- перезагрузку Бюро экономической безопасности;
- определение критериев отнесения бизнеса к категории "белого" и перечню преимуществ такого бизнеса;
- создание платформы для получения обратной связи от предпринимателей;
- наработку инициатив для поддержки развития украинских производителей;
- разработку решений для совершенствования и диджитализации системы бронирования и командировок.
Работа по разработке решений будет осуществляться на базе Совета по поддержке предпринимательства, а также на платформе "Сделано в Украине" и площадках украинских бизнес-объединений.