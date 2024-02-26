Уряд і бізнес підписали заяву про поглиблення співпраці для покращення бізнес-клімату

Уряд та представники українського бізнесу підписали заяву про поглиблення співпраці між державою і підприємцями для покращення бізнес-клімату в Україні, повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що документ підписали під час презентації Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", створеної за ініціативи Президента України.

"Перед обличчям екзистенційної загрози для існування української державності побудова ефективної взаємодії між бізнесом і владою — питання національної безпеки України. Ефективна взаємодія потребує побудови нового формату діалогу для розв'язання нагальних питань й для напрацювання нового суспільного договору між підприємцями та державою, зокрема у спільній протидії й запобіганні незаконному тиску на підприємців, прозорому оподаткуванні та чесній сплаті податків, впровадженні механізмів розвитку українських виробників", - йдеться в спільній заяві.

Від уряду документ підписала перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко, від бізнесу — представники бізнес-асоціацій, серед яких голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, голова Ради директорів Американської торгівельної палати в Україні Олена Кошарна, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО Сергій Позняк, голова Ради CEO Club Ukraine Ігор Кабузенко, член ради представників Асоціації IT Ukraine Тарас Кицмей, виконавчий директор ГС "Український фуд-ритейл альянс" Наталія Петрівська.

Сторони задекларували наміри співпрацювати над створенням в Україні сприятливих умов для ведення бізнесу, а також відзначили необхідність сплати податків підприємцями.

Згідно із заявою, держава зі свого боку зобов’язується:

створювати умови для унеможливлення неправомірного тиску силовиків на бізнес;

зменшувати адміністративне навантаження та підвищувати прозорість системи оподаткування;

підвищувати прозорість роботи митниці;

формувати сприятливий бізнес-клімат;

продовжувати дерегуляцію економічних відносин, де це можливо і доцільно;

впроваджувати програми розвитку українських виробників, в тому числі шляхом доступу до публічних закупівель і стимулювання попиту на українські товари;

сприяти інвестиціям через доступ до дешевого фінансового ресурсу, розвитку промислової інфраструктури і спрощення приєднання до мереж, доступу до сировини, страхування інвестицій;

відкривати зовнішні ринки для українських товарів і забезпечувати підтримку українського несировинного експорту.

Зі своєї сторони, представники бізнесу декларують наступні зобов'язання:

сплачувати податки у передбаченому законодавством обсязі;

офіційно працевлаштовувати працівників та офіційно виплачувати повну заробітну плату;

не співпрацювати із Росією;

інвестувати у виробництво та розвиток бізнесу в Україні;

забезпечувати гідне повернення ветеранів у робоче середовище.

Підписанти спільної заяви визначили пріоритетними першочерговими напрямками для співпраці між державою і підприємцями:

напрацювання практичних рішень для зменшення тиску на підприємців зі сторони правоохоронних органів, зокрема напрацювання відповідних змін в КПК;

перезавантаження Бюро економічної безпеки;

визначення критеріїв віднесення бізнесу до категорії «білого» та переліку переваг для такого бізнесу;

створення платформи для отримання зворотнього зв’язку від підприємців;

напрацювання ініціатив для підтримки розвитку українських виробників;

напрацювання рішень для вдосконалення та діджиталізації системи бронювання та відряджень.

Робота над розробкою рішень здійснюватиметься на базі Ради з підтримки підприємництва, а також на платформі "Зроблено в Україні" та майданчиках українських бізнес-об’єднань.