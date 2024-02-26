"Зроблено в Україні". Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю вітчизняної продукції: що відомо

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції – це відбуватиметься в межах програми "Купуй українське", яку розробляє Уряд.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Зроблено в Україні".

Він оголосив про старт нової економічної платформи, а отже, нової економічної політики.

За словами гаранта, завдання програми, "щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні". Зеленський підкреслив, що в першу чергу, - це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні.

Українці зможуть отримати кешбек на спеціальну картку

"Ми вже зробили значні речі для модернізації та спрощення роботи державних інституцій, щоб інституції сприяли ефективності нашої економіки. Зараз маємо додати ще інструментів", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком для постійного прямого діалогу держави та підприємців.

Крім того, держава повинна зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу.

"Я доручив Кабінету Міністрів України розробити кілька практичних кроків. Маємо узгодити абсолютно сучасний моральний договір між суспільством та бізнесом, між державою та бізнесом", - підкреслив президент.

Він повідомив, що за купівлю певних типів вироблених в Україні товарів та послуг українці зможуть отримати повернення коштів на спеціальну картку.

Президент уточнив, що дав відповідне доручення Уряду, і зараз програма розробляється.

"Потрібно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цього року", зауважив Зеленський.

Він додав, що вже готуються параметри українського кешбеку: фінансові та технічні.

Зеленський нагадав, що продовжується робота і над іншими державними програмами, які дозволять вітчизняному виробнику масштабувати роботу. Йдеться про державні гранти, кредити, стимулювання виробництва і допомогу на зовнішніх ринках.

П’ять інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Уряд планує задіяти п’ять інструментів допомоги вітчизняному товаровиробнику:

Публічні закупівлі: розширення переліку категорій товарів, що мають закуповуватися у локального виробника. Зокрема йдеться про розширення локалізації на оборонні закупівлі.

розширення переліку категорій товарів, що мають закуповуватися у локального виробника. Зокрема йдеться про розширення локалізації на оборонні закупівлі. Компенсації. У держбюджет на 2024 рік закладено 1 млрд грн на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва. Планується поширити такий же механізм на всю техніку, що вироблена в Україні.

У держбюджет на 2024 рік закладено 1 млрд грн на компенсацію коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва. Планується поширити такий же механізм на всю техніку, що вироблена в Україні. Адаптація вже діючих державних програм підтримки під цілі платформи "Зроблено в Україні" . Наприклад, за програмою єВідновлення майже 44 тис. українських родин потребуватимуть будівельних матеріалів і важливо, щоб вони купували саме українську продукцію. За програмою "5-7-9" будуть робити ставку на інвестиційний компонент, на фінансування придбання основних засобів українських виробників.

. Наприклад, за програмою єВідновлення майже 44 тис. українських родин потребуватимуть будівельних матеріалів і важливо, щоб вони купували саме українську продукцію. За програмою "5-7-9" будуть робити ставку на інвестиційний компонент, на фінансування придбання основних засобів українських виробників. Стимулювання споживчого попиту . Уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва. Затверджено знак маркування бренду "ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших.

. Уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва. Затверджено знак маркування бренду "ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших. Гранти українським виробникам єРобота. Це підтримка малого та середнього бізнесу, можливість стимулювати переробку та аграрний сектор.



"Сумарний прогнозований ефект зростання споживчого попиту — це +0,14% до ВВП, це понад 22 тис. нових робочих місць, це понад 4 млрд грн додаткових надходжень до бюджету", - прогнозує Шмигаль.

Держава реєструє власний бренд "Зроблено в Україні"

Уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні – "Зроблено в Україні", ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови, пише ЕП.

Державний бренд допоможе виділити товари, вироблені українським виробником, серед подібних товарів в обігу, популяризувати товари українського виробництва та стимулювати внутрішній попит на них.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.

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