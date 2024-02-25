Німецька компанія інтегрує ШІ у дрони українського виробництва

24 лютого міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і генеральний директор німецької компанії Helsing GmbH, яка розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології Гундберт Шерф уклали меморандум про співробітництво в області оборони та безпеки.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, це підписання є результатом серії конференцій, організованих в Україні та США минулого року, які заклали основу для розширення міжнародного оборонного співробітництва.

“Цей рік для української оборонки стане роком штучного інтелекту та наземних роботизованих систем. Коли ворог переважає в кількості - ми маємо переважати в технологіях і в розумних рішеннях. Досвід та напрацювання Helsing допоможуть українським розробкам стати ще ефективніше”, - сказав Камишін.

За словами Шерфа, ця угода є кроком до інтеграції технологій Helsing в український оборонний сектор. Її основна ціль — надати Україні технологічну перевагу та зробити внесок у забезпечення безпеки на європейському континенті.

“Ми віримо, що програмне забезпечення, зокрема штучний інтелект, стане ключем до захисту наших демократій. (…) Це дозволить нам прискорити інтеграцію найсучасніших рішень у сфері штучного інтелекту в українські оборонні системи”, - зазначив Шерф.

Helsing, яка співпрацює з Rheinmetall та Федеральним міністерством оборони Німеччини, вже має досвід роботи в Україні з 2022 року буде ключовим партнером у реалізації цієї амбітної мети.

"Попереду ще низка конференцій такого масштабу, як у Вашингтоні, де були присутні спецпредставниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер, а також міністр оборони США Ллойд Остін, виробники та інші знакові люди. Ми готуємо багато сюрпризів", - написав Єрмак.

Що відомо про конференцію DFNC1: US Edition

Як повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, 6 грудня у Вашингтоні пройшла конференція DFNC1: US Edition, присвячена спільному виробництву озброєння Україною та Сполученими Штатами Америки. На заході були присутні 350 представників оборонної промисловості США, України та Європи, а також урядовців різних країн світу.

Тоді ж Міноборони США та України, а також Мінстратегпром підписали Меморандум щодо спільного виробництва зброї. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони, ремонтно-технічне забезпечення та виробництво критичних боєприпасів, створення спільних підприємств ОПК.

Що стосується ППО, то йдеться про підтримку вже існуючих систем та покращення оперативної сумісності з США та НАТО.

Нагадаємо, що близько 20 вітчизняних компаній наразі активно освоюють впровадження ШІ у безпілотні апарати, щоб випускати дрони із цією технологією. Український дрон буде аналогічним російському "Ланцету".

Наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів. Торік 58 українських виробників дронів отримали держконтракти.