"Укроборонпром" розпочинає співпрацю з провідним європейським виробником ракетних систем

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» підписало меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА.

Як зауважують в "Укроборонпромі", потенційні сфери партнерства – дослідження, розробка, виробництво, інвестиції тощо.

"Співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, але й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО", - зазначив Герман Сметанін, генеральний директор АТ "Укроборонпром".

"Ця угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю", - сказав Томас Готтшильд, керуючий директор MBDA Deutschland.

Зауважимо, MBDA Deutschland розробляє та виробляє системи протиракетної та протиповітряної оборони, які відповідають поточним і майбутнім потребам війська.

Нагадаємо, німецька оборонна компанія Rheinmetall оголосила про наміри збудувати в Україні новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів.