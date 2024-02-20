"Укроборонпром" начинает сотрудничество с ведущим европейским производителем ракетных систем

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" подписало меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем - MBDA Deutschland.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что документ предусматривает совместное изучение программ или возможностей сотрудничества систем и концепций противовоздушной обороны, в частности для противодействия БПЛА.

Как отмечают в "Укроборонпроме", потенциальные сферы партнерства – исследования, разработка, производство, инвестиции и т.д.

"Сотрудничество с ведущими мировыми оружейными компаниями не только расширяет существующие возможности Украины на поле боя, но и закладывает прочный фундамент для дальнейшего развития нашей оборонной промышленности и способствует ее интеграции в оборонную промышленность НАТО", - отметил Герман Сметанин, генеральный директор АО "Укроборонпром".

"Это соглашение является важной вехой в отношениях между оборонными отраслями наших стран. Я с нетерпением жду сотрудничества", - сказал Томас Готтшильд, управляющий директор MBDA Deutschland.

Заметим, MBDA Deutschland разрабатывает и производит системы противоракетной и противовоздушной обороны, отвечающие текущим и будущим потребностям войска.

Напомним, германская оборонная компания Rheinmetall объявила о намерениях построить в Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов.