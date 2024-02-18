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Rheinmetall построит в Украине завод по производству боеприпасов
Немецкая оборонная компания Rheinmetall объявила о намерениях построить в Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов.
Об этом говорится в сообщении концерна в соцсети X (Twitter), передает Focus.de.
С этой целью немецкий оборонный концерн и украинская компания-партнер подписали меморандум о взаимопонимании в кулуарах 60-й Мюнхенской конференции по безопасности. С украинской стороны на подписании присутствовал министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Мы хотим быть эффективным партнером для Украины в восстановлении некогда сильной оборонной технологической промышленности Украины и обеспечении автономии украинских мощностей", – сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя свое решение.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В своем сообщении Rheinmetall отметило, что предприятие будет производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также метательные заряды. Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.
Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.
Напомним, Украина объявила о создании совместного оборонного предприятия с Rheinmetall AG в октябре 2023 года для оказания помощи в местном производстве некоторого ключевого оборудования, а также для обслуживания и ремонта западного оружия, направленного в Киев из-за полномасштабного вторжения России.
Также сообщалось, что правительство Украины заключило контракт с немецким концерном Rheinmetall на поставку танков Leopard 1, в который входит 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пять бронированных эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и два танка для обучения водителей.
В декабре 2023 года стало известно, что Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году.