Rheinmetall поставит Украине более 30 единиц тяжелой техники

Правительство Украины заключило контракт с немецким концерном Rheinmetall на поставку танков Leopard 1, в который входит 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пять бронированных эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и два танка для обучения водителей.

Об этом говорится на официальном сайте Rheinmetall.

Заказ, финансируемый Германией и оцениваемый двузначной цифрой в миллионах евро, также включает обучение команды, логистику, поставку запасных частей, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

Снабжение запланировано на 2024 год. В настоящее время системы Leopard 1 проходят капитальный ремонт и подготовку к использованию на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе.

Ранее Rheinmetall должен был поставить в Украину восемьдесят боевых машин пехоты Marder. Большинство из них уже доставлены на фронт.

Rheinmetall готов поставить еще двадцать БМП Marder, как только получит соответствующий заказ. В конце 2023 – начале 2024 года Украина также получит пять аэромобильных аппаратов "Каракал". Кроме того, от имени правительств Нидерландов и Дании в следующем году концерн поставит в Украину четырнадцать танков Leopard 2A4.

Кроме транспортных средств, Rheinmetall предоставляет украинским Вооруженным силам боеприпасы, беспилотники, медицинское оборудование.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" создали совместное предприятие. Предприятие будет обслуживать и ремонтировать технику, поставленную Украине. Также там будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.