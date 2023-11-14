Rheinmetall поставить Україні понад 30 одиниць важкої техніки

Уряд України уклав контракт з німецький концерном Rheinmetall на поставку танків Leopard 1, в який входить 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих евакуаційних машин (Bergepanzer 2) і два танки для навчання водіїв.

Про це йдеться на офіційному сайті Rheinmetall.

Замовлення, фінансоване Німеччиною та оцінюється двозначною цифрою у мільйонах євро, також включає в себе навчання команди, логістику, постачання запасних частин, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги.

Постачання заплановано на 2024 рік. Зараз системи Leopard 1 проходять капітальний ремонт і підготовку до використання на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі та Касселі.

Зазначається, що раніше Rheinmetall мав поставити в Україну вісімдесят бойових машин піхоти Marder. Більшість із них вже доставлено на фронт.

Rheinmetall готовий поставити ще двадцять БМП Marder, щойно отримає відповідне замовлення. Наприкінці 2023 – на початку 2024 року Україна також отримає п’ять аеромобільних апаратів "Каракал". Крім того, від імені урядів Нідерландів і Данії наступного року концерн поставить в Україну чотирнадцять танків Leopard 2A4.

Окрім транспортних засобів, Rheinmetall надає українським Збройним силам боєприпаси, безпілотники, медичне обладнання тощо.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" утворили спільне підприємство. Підприємство обслуговуватиме й ремонтуватиме техніку, поставлену Україні. Також там відбуватиметься локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.