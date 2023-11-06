Зменшуємо залежність від Заходу: Україна нарощує обсяги виробництва власного озброєння

Через велику залежність української армії від постачань західної зброї та боєприпасів, оборонна промисловість України почала розширювати об'єми виробництва для забезпечення потреб військових на лінії фронту. Так, окрім нарощування обсягів випуску озброєння також здійснюється мілітаризація економіки.

Про це повідомляє видання Welt з посиланням на слова голови МЗС Дмитра Кулеби.

Міністр наголосив, що майбутні вибори президента США у 2024 році можуть змінити темпи та обсяги військової допомоги від Штатів.

"Що стосується можливих подій у 2024 році, то нам доведеться почекати та подивитися. Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що наразі Україна вкладає "величезні кошти" у власне виробництво всіх видів озброєнь.

"Ми значно нарощуємо обсяги випуску озброєнь та мілітаризуємо нашу економіку", - додав він.

Що відомо про українське виробництво озброєння

Напочатку широкомасштабної війни Україна витрачала озброєння та боєприпаси зі складів, що залишилися з часів СРСР. Вітчизняна ж промисловість не була здатна покривати витрати й дефіцит наростав.

Українські збройні виробництва неодноразово виявлялися об'єктами атак російської армії. Ситуацію посилювало ще й те, що великий кластер військових заводів знаходиться на сході країни. Наприклад основний виробник танків розташований у Харкові - у місті, яке особливо затято бомбардують останні неповні два роки.

Водночас уряд у військовий 2023 рік змінив керівника і почав реформувати "Укроборонпром". Перед новим керівником Германом Сметаніним поставлені ті ж завдання, що і перед його попередником: реформи, збільшення виробництва та боротьба з корупцією. До цього керівники “Укроборонпрому” неодноразово робили гучні обіцянки, які потім не виконували і до того ж потрапляли до епіцентру скандалів.

В той де час є й обнадійливі сигнали. Так восени 2023 року "Укроборонпром" і Rheinmetall утворили спільне підприємство. Rheinmetall планує спочатку ремонтувати зброю свого виробництва в Україні, а згодом і локалізувати виробництво.

Також, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна протягом останнього року значно збільшила виробництво снарядів та дронів. Проте Київ, як і раніше, має велику залежність від союзників і покладається на їхню допомогу.