Уменьшаем зависимость от Запада: Украина наращивает объемы производства собственного вооружения

Из-за большой зависимости украинской армии от поставок западного оружия и боеприпасов, оборонная промышленность Украины начала расширять объемы производства для обеспечения потребностей военных на линии фронта. Так, помимо наращивания объемов выпуска вооружения, также осуществляется милитаризация экономики.

Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на слова главы МИД Дмитрия Кулебы.

Министр подчеркнул, что предстоящие выборы президента США в 2024 году могут изменить темпы и объемы военной помощи от Штатов.

"Что касается возможных событий в 2024 году, то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что не можем позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что в настоящее время Украина вкладывает "огромные средства" в собственное производство всех видов вооружений.

"Мы значительно наращиваем объемы выпуска вооружений и милитаризуем нашу экономику", – добавил он.

Что известно об украинском производстве вооружения

В начале широкомасштабной войны Украина тратила вооружение и боеприпасы из складов, оставшихся со времен СССР. Отечественная же промышленность не была способна покрывать издержки и дефицит нарастал.

Украинские вооруженные производства не раз оказывались объектами атак российской армии. Ситуацию усугубляло еще и то, что крупный кластер военных заводов находится на востоке страны. Например, основной производитель танков расположен в Харькове - в городе, который особенно яростно бомбардируют последние неполные два года.

В то же время правительство в военный 2023 год сменило руководителя и начало реформировать "Укроборонпром". Перед новым руководителем Германом Сметаниным поставлены те же задачи, что и его предшественником: реформы, увеличение производства и борьба с коррупцией. До этого руководители Укроборонпрома неоднократно делали громкие обещания, которые потом не выполняли и к тому же попадали в эпицентр скандалов.

В то время как есть и обнадеживающие сигналы. Так, осенью 2023 года "Укроборонпром" и Rheinmetall образовали совместное предприятие. Rheinmetall планирует сначала ремонтировать оружие своего производства в Украине, а затем и локализовать производство.

Также, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, Украина в течение последнего года значительно увеличила производство снарядов и дронов. Однако Киев по-прежнему имеет большую зависимость от союзников и полагается на их помощь.