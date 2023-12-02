Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году

Немецкий производитель оружия Rheinmetall AG хочет построить свою первую бронетехнику в Украине на следующий год, заявил исполнительный директор Армин Паппергер, цитируемый немецким журналом WirtschaftsWoche.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом пишет Reuters.

Паппергер сказал, что ожидает соглашения с Украиной о строительстве бронированных транспортных машин Fuchs и боевых машин пехоты Lynx в начале следующего года.

"После подписания контракта мы хотим изготовить первый Fuchs в течение шести-семи месяцев, а первый Lynx в течение 12-13 месяцев", – сказал он.

Хотя Украина в значительной степени полагается на финансовую и военную поддержку Запада, влившего оружие на десятки миллиардов долларов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, но Киев также хочет попытаться уменьшить свою зависимость от западной помощи, создать дополнительный толчок для экономики и ускорить поставки боеприпасов на фронт для поддержания своего контрнаступления против большей русской армии.

Украинские чиновники надеются, что сотрудничество с западными оружейными производителями может помочь возродить отечественную оружейную промышленность, которая страдала от неэффективности и отсутствия прозрачности годами до вторжения России.

Сотрудничество "Укроборонпрома" и Rheinmetall

Украина объявила о создании совместного оборонного предприятия с Rheinmetall AG еще в октябре для оказания помощи в местном производстве некоторого ключевого оборудования, а также для обслуживания и ремонта западного оружия, направленного в Киев против полномасштабного вторжения России.

При этом, Rheinmetall объявила о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве с "Укроборонпромом" в мае текущего года. Этим соглашением предусмотрено создание совместного предприятия.

После этого объявления в России раздались угрозы на адрсу Rheinmetall. В частности, представитель Министерства иностранных дел страны-агрессорки Мария Захарова заявила, что такой завод в Украине будет "законной целью" для российской армии.

Об этом гендиректор концерна Армин Паппергер сказал о готовность Rheinmetall защищать свое предприятие, в том числе системами противовоздушной обороны собственного производства.