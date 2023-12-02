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Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году
Немецкий производитель оружия Rheinmetall AG хочет построить свою первую бронетехнику в Украине на следующий год, заявил исполнительный директор Армин Паппергер, цитируемый немецким журналом WirtschaftsWoche.
Об этом пишет Reuters.
Паппергер сказал, что ожидает соглашения с Украиной о строительстве бронированных транспортных машин Fuchs и боевых машин пехоты Lynx в начале следующего года.
"После подписания контракта мы хотим изготовить первый Fuchs в течение шести-семи месяцев, а первый Lynx в течение 12-13 месяцев", – сказал он.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Хотя Украина в значительной степени полагается на финансовую и военную поддержку Запада, влившего оружие на десятки миллиардов долларов после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, но Киев также хочет попытаться уменьшить свою зависимость от западной помощи, создать дополнительный толчок для экономики и ускорить поставки боеприпасов на фронт для поддержания своего контрнаступления против большей русской армии.
Украинские чиновники надеются, что сотрудничество с западными оружейными производителями может помочь возродить отечественную оружейную промышленность, которая страдала от неэффективности и отсутствия прозрачности годами до вторжения России.
Сотрудничество "Укроборонпрома" и Rheinmetall
Украина объявила о создании совместного оборонного предприятия с Rheinmetall AG еще в октябре для оказания помощи в местном производстве некоторого ключевого оборудования, а также для обслуживания и ремонта западного оружия, направленного в Киев против полномасштабного вторжения России.
При этом, Rheinmetall объявила о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве с "Укроборонпромом" в мае текущего года. Этим соглашением предусмотрено создание совместного предприятия.
После этого объявления в России раздались угрозы на адрсу Rheinmetall. В частности, представитель Министерства иностранных дел страны-агрессорки Мария Захарова заявила, что такой завод в Украине будет "законной целью" для российской армии.
Об этом гендиректор концерна Армин Паппергер сказал о готовность Rheinmetall защищать свое предприятие, в том числе системами противовоздушной обороны собственного производства.