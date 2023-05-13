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Rheinmetall и "Укроборонпром" создают совместное предприятие: стало известно, когда оно заработает
Немецкая компания Rheinmetall и украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предполагает создание совместного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall.
Закрытие соглашения запланировано на конец июня 2023 года, а совместное предприятие заработает с середины июля.
Отмечается, что основой сотрудничества станет техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, переданных в Украину. На следующих этапах партнеры намерены совместно производить отдельную продукцию Rheinmetall в Украине. В перспективе сотрудничество может также предусматривать совместную разработку военных систем, в частности, для дальнейшего экспорта из Украины.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Rheinmetall договорился с "Укроборонпромом" о создании в Украине совместного предприятия по ремонту танков. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сказал изданию Handelsblatt, что соответствующие контракты подписаны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Rheinmetall является одним из ведущих оборонных подрядчиков в мире. Фирма имеет пять подразделений: системы транспортных средств, оружие и боеприпасы, электронные решения, датчики и исполнительные механизмы, материалы и торговля.