Rheinmetall и "Укроборонпром" создают совместное предприятие: стало известно, когда оно заработает

Немецкая компания Rheinmetall и украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предполагает создание совместного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall.

Закрытие соглашения запланировано на конец июня 2023 года, а совместное предприятие заработает с середины июля.

Отмечается, что основой сотрудничества станет техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, переданных в Украину. На следующих этапах партнеры намерены совместно производить отдельную продукцию Rheinmetall в Украине. В перспективе сотрудничество может также предусматривать совместную разработку военных систем, в частности, для дальнейшего экспорта из Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Rheinmetall договорился с "Укроборонпромом" о создании в Украине совместного предприятия по ремонту танков. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сказал изданию Handelsblatt, что соответствующие контракты подписаны.

Rheinmetall является одним из ведущих оборонных подрядчиков в мире. Фирма имеет пять подразделений: системы транспортных средств, оружие и боеприпасы, электронные решения, датчики и исполнительные механизмы, материалы и торговля.