Rheinmetall та "Укроборонпром" створюють спільне підприємство: стало відомо, коли воно запрацює

Німецька компанія Rheinmetall і український державний концерн "Укроборонпром" уклали угоду про стратегічну співпрацю, яка передбачає створення спільного підприємства. Про це повідомила пресслужба Rheinmetall.

Закриття угоди заплановано на кінець червня 2023 року, а спільне підприємство запрацює з середини липня.

Зазначається, що основою для співпраці стане технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, переданих в Україну. На наступних етапах партнери мають намір спільно виробляти окрему продукцію Rheinmetall в Україні. У перспективі співпраця може також передбачати спільну розробку військових систем, зокрема, для подальшого експорту з України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Rheinmetall домовився з "Укроборонпромом" про створення в Україні спільного підприємства з ремонту танків. Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер сказав виданню Handelsblatt, що відповідні контракти підписано.

Rheinmetall є одним із провідних оборонних підрядників у світі. Фірма має пʼять підрозділів: системи транспортних засобів, зброя і боєприпаси, електронні рішення, датчики та виконавчі механізми, матеріали та торгівля.