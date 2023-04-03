Rheinmetall відкриє в Румунії хаб з обслуговування та ремонту техніки для ЗСУ

Німецький оборонний концерн Rheinmetall будує військовий центр в Сату-Маре у Румунії для обслуговування військової техніки, яка передається Україні у рамках військової допомоги від західних держав.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що хаб буде розташований поряд з українським кордоном і обслуговуватиме танки Leopard та Challenger, БМП Marder та БТР Fuchs, а також військові вантажівки.

Очікується, що центр почне працювати вже цього місяця і "відіграватиме центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, які використовуються в Україні, і в їх матеріально-технічному забезпеченні".

"Забезпечити війська НАТО та України найкращою підтримкою з можливих - ключове завдання для нас у Rheinmetall", - заявив голова оборонного концерну Армін Паппергер.

У червні 2022 року компанія Rheinmetall заснувала подібний центр у Литві для підтримки техніки НАТО в країнах Балтії.

Зазначимо, Rheinmetall – один із найбільших виробників військової техніки і зброї в Німеччині та Європі. Концерн виробляє та модернізує танки, виготовляє снаряди та інші товари оборонного призначення.

Наприкінці січня у Rheinmetall заявили про готовність збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит на них в Україні. Крім того, компанія може почати виробництво РСЗВ HIMARS.

Також німецький збройний концерн Rheinmetall планує побудувати танковий завод в Україні. Інвестиції у будівництво оцінюються приблизно у 200 мільйонів євро.

Як заявив Армін Паппергер, Rheinmetall не інвестуватиме в будівництво підприємства, кошти має виділити або Україна, або інша країна, яка бажає допомогти Києву, а оборонне підприємство орендуватиметься Rheinmetall.