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Не тільки танки: німецький концерн Rheinmetall планує виробляти HIMARS
Концерн Rheinmetall, який відомий своїми танками Leopard, готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит на них в Україні та на Заході, а також може почати виробництво РСЗВ HIMARS у Німеччині
Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Reuters.
За його словами, компанія може розпочати виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині і веде переговори з Lockheed Martin, американською компанією, яка виробляє реактивні системи залпового вогню HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), які активно використовуються українськими військами.
"На Мюнхенській конференції з безпеки, яке пройде у лютому, ми плануємо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS у Німеччині. У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також для ракетних двигунів, і у нас є вантажівки для встановлення пускових установок", — сказав Паппергер, додавши, що угода може призвести до інвестицій у кілька сотень мільйонів євро, з яких Rheinmetall профінансує основну частину.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, потужність виробництва 155 мм снарядів може бути збільшена до 450-500 тисяч на рік. Це зробить Rheinmetall найбільшим виробником обох видів боєприпасів.
"Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно усьому світу", – сказав Паппергер.
У 2022 році Rheinmetall виготовила приблизно 60-70 тисяч одиниць на кожен із танкових та артилерійських снарядів.
Попит на ці боєприпаси різко зріс після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року не тільки через їх масове використання на полі бою, але й через те, що західні військові поповнюють власні запаси.
Паппергер сказав, що нова лінія для виробництва боєприпасів середнього калібру, які використовуються, наприклад, для зенітних танків Gepard німецького виробництва в Україні, запрацює до середини року.
Нагадаємо, довгоочікуване рішення Німеччини відправити в Україну танки Leopard, які виробляє оборонний концерн Rheinmetall спільно з Krauss-Maffei Wegmann, підняло акції майже 134-річної фірми до рекордного рівня.