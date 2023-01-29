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Не только танки: немецкий концерн Rheinmetall планирует производить HIMARS
Концерн Rheinmetall, известный своими танками Leopard, готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос на них в Украине и на Западе, а также может начать производство РСЗО HIMARS в Германии
Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, пишет Reuters.
По его словам, компания может начать производство реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии и ведет переговоры с Lockheed Martin, американской компанией, производящей активно задействованные украинскими войсками реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).
"На Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в феврале, мы планируем заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS в Германии. У нас есть технология для производства боеголовок, а также для ракетных двигателей, и у нас есть грузовики для установки пусковых установок", - сказал Паппергер, добавив, что сделка может привести к инвестициям в несколько сотен миллионов евро, из которых Rheinmetall профинансирует основную часть.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, мощность производства 155 мм снарядов может быть увеличена до 450-500 тысяч в год. Это сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.
"Мы можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", – сказал Паппергер.
В 2022 году Rheinmetall изготовила примерно 60-70 тысяч единиц на каждый из танковых и артиллерийских снарядов.
Спрос на эти боеприпасы резко возрос после вторжения России в Украину в феврале прошлого года не только из-за их массового использования на поле боя, но и из-за того, что западные военные пополняют собственные запасы.
Паппергер сказал, что новая линия для производства боеприпасов среднего калибра, которые используются, например для зенитных танков Gepard немецкого производства в Украине, заработает до середины года.
Напомним, долгожданное решение Германии отправить в Украину танки Leopard, производимые оборонным концерном Rheinmetall совместно с Krauss-Maffei Wegmann, подняло акции почти 134-летней фирмы до рекордного уровня.