Акції німецької компанії-виробника Leopard злетіли до рекордного рівня

Довгоочікуване рішення Німеччини відправити в Україну танки Leopard, які виробляє оборонний концерн Rheinmetall спільно з Krauss-Maffei Wegmann, підняло акції майже 134-річної фірми до рекордного рівня.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вартість виробника танків, боєприпасів та іншої військової техніки наразі оцінюється приблизно в €10 мільярдів ($11 мільярдів), що в два з половиною рази більше, ніж минулого року.

Вторгнення Росії в Україну не тільки покращило бізнес-перспективи групи, але й призвело до зміни сприйняття в країні, яка традиційно критикує роль Німеччини у військових конфліктах.

Заснована в 1889 році для постачання боєприпасів для тодішньої Німецької імперії, Rheinmetall продовжувала залишатися ключовим постачальником зброї для німецьких військових під час Першої та Другої світових воєн.

Сьогодні компанія, яка також є ключовим постачальником для автомобільного сектору, налічує понад 25 000 співробітників по всьому світу, і окрім бойового танка Leopard також виробляє бойові машини піхоти Puma та Marder, а також кілька типів боєприпасів.

Досі прямі поставки Rheinmetall в Україну включали системи протиповітряної оборони, які використовуються для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, військові вантажівки, а також польовий госпіталь.

Аналітики Stifel Equity Research оцінюють, що поставки Leopard можуть принести Rheinmetall від 300 до 350 мільйонів євро продажів цього та наступного року.

За оцінками брокерської компанії, продажі боєприпасів можуть збільшити основний прибуток Rheinmetall на 32 мільйони євро щомісяця, потенційно подвоївши місячний прибуток групи на основі даних за перші дев’ять місяців 2022 року.

Раніше повідомлялося, що німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard. 29 танків Leopard 2A4 можуть бути поставлені до квітня-травня.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина схвалила відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволила реекспорт іншим країнам.

Рішення Берліну щодо передачі Україні Leopard 2 означає, що ЗСУ можуть отримати близько 100 таких самих танків від інших країн.