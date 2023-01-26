Акции немецкой компании-производителя Leopard взлетели до рекордного уровня

Долгожданное решение Германии отправить в Украину танки Leopard, которые производит оборонный концерн Rheinmetall совместно с Krauss-Maffei Wegmann, подняло акции почти 134-летней фирмы до рекордного уровня.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что стоимость производителя танков, боеприпасов и другой военной техники оценивается примерно в €10 миллиардов ($11 миллиардов), что в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.

Вторжение России в Украину не только улучшило бизнес-перспективы группы, но и привело к изменению восприятия в стране, традиционно критикующей роль Германии в военных конфликтах.

Основанная в 1889 году для снабжения боеприпасами для тогдашней Германской империи, Rheinmetall продолжала оставаться ключевым поставщиком оружия для немецких военных во время Первой и Второй мировых войн.

Сегодня компания, которая также является ключевым поставщиком для автомобильного сектора, насчитывает более 25 000 сотрудников по всему миру, кроме боевого танка Leopard также производит боевые машины пехоты Puma и Marder, а также несколько типов боеприпасов.

До сих пор прямые поставки Rheinmetall в Украину включали в себя системы противовоздушной обороны, которые используются для борьбы с беспилотниками, боеприпасы, военные грузовики, а также полевой госпиталь.

Аналитики Stifel Equity Research оценивают, что поставки Leopard могут принести Rheinmetall от 300 до 350 миллионов евро продаж в этом и в следующем году.

По оценкам брокерской компании, продажи боеприпасов могут увеличить основную прибыль Rheinmetall на 32 миллиона евро ежемесячно, потенциально удвоив месячную прибыль группы на основе данных за первые девять месяцев 2022 года.

Ранее сообщалось, что германский военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard. 29 танков Leopard 2A4 могут быть поставлены к апрелю-маю.

Напомним, 25 января Германия одобрила отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам.

Решение Берлина о передаче Украине Leopard 2 означает, что ВСУ могут получить около 100 таких же танков от других стран.