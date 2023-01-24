Німецький концерн Rheinmetall може поставити загалом 139 танків Leopard

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків Leopard, щойно дозвіл на це дасть уряд Німеччини.

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Про це заявив прессекретар концерну німецькій медіагрупі RND.

За його словами, виробник Rheinmetall може поставити 29 танків Leopard 2A4 до квітня-травня та ще 22 такої ж моделі приблизно наприкінці 2023 або на початку 2024 року.

Концерн також може поставити 88 старіших танків Leopard 1, сказав він, не вказуючи часові рамки їх потенційної доставки.

"Ситуація є "дуже мінливою" через структуру політики безпеки, різні форми прямого чи непрямого постачання та зміну пріоритетів замовлень. Тому складно, наприклад, назвати конкретні терміни поставок", - підкреслив речник Rheinmetall.

Німеччина перебуває під сильним тиском з боку України та деяких союзників по НАТО, таких як Польща, щоб дозволити Києву отримати танки Leopard 2 німецького виробництва для захисту від російської агресії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі утримувався від постачання танків або дозволу іншим країнам НАТО зробити це.

Нагадаємо, Польща вирішила передати Україні роту німецьких танків Leopard.

Як заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН не стане на заваді Польщі, якщо вона вирішить передати Україні танки Leopard без дозволу німецького уряду.

Наразі країни, які володіють танками Leopard і хочуть їх передати, повинні подати заявку до Федерального відомства економіки та експортного контролю Німеччини.