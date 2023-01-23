Німеччина не перешкоджатиме Польщі у поставках Україні танків Leopard

Німеччина не стане на заваді Польщі, якщо вона вирішить передати Україні танки німецького виробництва Leopard.

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Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, пише Reuters.

Відповідаючи на запитання французьких журналістів, що станеться, якби Польща пішла вперед і відправила свої танки Leopard 2 без схвалення Німеччини, Анналена Бербок сказала: "На даний момент це питання не було поставлене, але якби нас запитали, ми б не стояли на шляху".

Бербок зауважила: "Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і тому ми зараз обговорюємо це з нашими партнерами. Ми маємо подбати про збереження життя людей і звільнення території України".

Бербок взяла участь у Франко-німецькій Раді міністрів у Парижі в неділю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який очолював німецьку делегацію, того ж дня заявив, що Берлін і Париж підтримуватимуть Україну в боротьбі з російською окупацією, але ухилився від відповіді на запитання, чи надасть Німеччина свої танки.

Водночас він зауважив, що допомога надаватиметься відповідно до розвитку ситуації та в тісній координації з партнерами.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не прийматиме поспішного рішення, оскільки уряд має враховувати багато факторів, включаючи наслідки всередині країни для безпеки німецького населення.

Зазначимо, Україна місяцями закликала західних союзників поставити ЗСУ сучасні танки німецького виробництва, але Берлін досі утримувався від їх відправки або дозволу іншим країнам НАТО зробити це.

Нагадаємо, Польща вирішила передати Україні роту німецьких танків Leopard.

Як заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.