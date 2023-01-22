Танки Leopard для України: у Польщі допускають створення меншої коаліції, без Німеччини

Варшава допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю PAP.

Він зазначив, що вважає поведінку Німеччини щодо передачі танків Leopard Україні неприйнятною та не розуміє, що має відбутися, аби країна "відкрила очі і почала діяти відповідно до потенціалу Німеччини".

За його словами, якщо Німеччина не готова самостійно постачати танки Україні, то вона має хоча б не зв’язувати руки іншим партнерам.

"Якщо згоди Німеччини на Leopard так і не буде, то ми будемо будувати меншу коаліцію держав, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не будемо просто спостерігати, як Україна стікає кров’ю… Україна і Європа переможуть у цій війні - з Німеччиною або без неї. Від Німеччини зараз залежить, чи хочуть вони приєднатися до місії та спинити російське варварство, чи обирають мовчки спостерігати і увійти в історію як ті, хто був на неправильній стороні", - заявив прем’єр Польщі.

Моравецький додав, що хоча новий міністр оборони ФРН заперечує, що Німеччина блокує передачу танків німецького виробництва Україні, він хотів би почути чітку заяву про те, що Берлін підтримує таке рішення.

Нагадаємо, Київ запитував у США танки Abrams, а у Німеччини - Leopard. Але під час переговорів у форматі "Рамштайн" союзники не змогли ухвалити єдине рішення щодо передачі такої зброї.

Нещодавно новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить зв'язків між постачанням німецьких танків Leopard 2 та рішенням США передати Україні Abrams. Хоча ЗМІ з посиланням на американських дипломатів стверджують, що зв'язок є.

Тим часом Польща надасть Україні додаткові бойові машини піхоти та танки Т-72. Країна самостійно вирішила передати Україні роту німецьких танків Leopard. В уряді Німеччини 13 січня заявили, що не проти цього, але все ще чекають запиту з боку Польщі.