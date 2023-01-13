В Німеччині заявили, що не проти передати України танки, але все ще чекають на запит від Польщі

В Берлін на запитання журналістів відповіли, що не мають позиції "ні" щодо передачі Києву танків Leopard. Водночас німецька сторона все ще очікує відповідний запит від Польші.

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Про це повідомила речниця уряду ФРН Крістіана Хоффманн у коментарі кореспонденту Polsat Томашу Лейману.

"Ми не кажемо НІ передачі "Леопардів" Україні, тому що ми ще не отримували офіційного запиту з цього приводу", — сказала вона.

Тобто Німечиина заперечує інформацію про те, що нібито Берлін чекає вказівок США щодо передачі Україні танків Leopard.

Зазначимо, що Польща вже остаточно прийняла рішення передати ЗСУ роту танків Leopard 2 Україні, а Великобританія - Challenger 2.

Нагадаємо, що після цього прессекретар Шольца Штеффен Хебештрайт офіційно заявив, що плани Великої Британії поставити Україні танки Challenger 2 британського виробництва не змінять позицію уряду Німеччини, який досі відхиляв заклики до Берліна передати Києву потужні німецькі танки Leopard 2.

Також відомом, що Франція, яка раніше разом з Польщею переконувала Німеччину передати Україні важку зброю, має намір поставити Україні танки до кінця березня.