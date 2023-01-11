В уряді Великобританії підтвердили намір надати танки Україні

У британському уряді підтвердили намір надати Україні для допомоги у захисті від російської агресії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як передає британське видання Financial Times, представник канцелярії прем'єр-міністра Ріші Сунака повідомив журналістам, що той попросив міністра оборони Бена Уоллеса "працювати з партнерами" найближчими тижнями, щоб рухатися "далі і швидше в нашій підтримці України, включаючи надання танків".

Як зазначає ЗМІ, якщо угода про постачання Україні танків Challenger 2 британської армії буде укладена, вона стане першим випадком, коли західна країна поставить Україні сучасні важкі бойові танки.

Цей крок було зроблено після того, як прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що веде переговори, спрямовані на створення ширшої коаліції країн для постачання західних танків до Києва.

У середу в ході зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським польський лідер Анджей Дуда заявив, що його країна все ж таки передасть Україні роту німецьких танків Leopard.

"Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою військових технологій наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть змінити правила гри для українців", - наголосив представник Даунінг-стріт, якого цитує FT.

Нагадаємо, що напередодні про можливість постачання Україні танків Challenger 2 повідомляв, але з посиланням на свої неназвані джерела? британський телеканал Sky News.