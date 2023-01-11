В правительстве Великобритании подтвердили намерение предоставить танки Украине

В британском правительстве подтвердили намерение предоставить Украине для помощи в защите от российской агрессии.

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Как передает британское издание Financial Times, представитель канцелярии премьер-министра Риши Сунака сообщил журналистам, что тот попросил министра обороны Бена Уоллеса "работать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы двигаться "дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков".

Как отмечает СМИ, если будет сделка о поставке Украине танков Challenger 2 британской армии будет заключена, она станет первым случаем, когда западная страна поставит Украине современные тяжелые боевые танки.

Этот шаг был сделан после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на выходных, что ведет переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран для поставок западных танков Киеву.

В среду же в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским польский лидер Анджей Дуда заявил, что его страна все же передаст Украине роту немецких танков Leopard.

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут изменить правила игры для украинцев", - отметил представитель Даунинг-стрит, которого цитирует FT.

Напомним, что накануне о возможности поставок Украине танков Challenger 2 сообщал, но со ссылкой на свои неназванные источники, британский телеканал Sky News.