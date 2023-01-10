Франція та Польща переконують Німеччину відправити в Україну танки Leopard

Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.

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Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Франція та Польща переконують Німеччину надати танки Leopard для України. Франція непублічно тисне на Німеччину, щоб та погодилася на відправку танків напередодні спільного саміту країн 22 січня.

"Українці справді хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі. Оскільки виробник танків – німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, їхнє відправлення в Україну потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини", - пояснив французький чиновник.

Одним із елементів тиску на Німеччину була заява президента Еммануеля Макрона про постачання французьких колісних танків.

"Між Макроном та Зеленським є домовленість, щоб зняти небажання США та Німеччини щодо відправлення танків", – додав французький чиновник.

У Польщі ж зазначили, що існує "коаліція країн" зі складами Leopard 2 по всій Європі. Проте ці танки виготовляє німецька компанія, тому потрібен дозвіл Німеччини.

"Польща може передати Leopard лише в коаліції країн",– заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький , додавши, що переговори з іншими країнами про створення такого альянсу тривають.

"Я говорив про це з канцлером Німеччини Олафом Шольцем пару тижнів тому в Брюсселі, і я думаю, що ми можемо дізнатися більше про це найближчими днями", — сказав Моравецький.

Крім того, за даними джерела Politico, Київ звертався до Парижа з проханням надати французькі бойові танки Leclerc. Це прохання вже розглядається урядом Франції, але там висловили застереження щодо їхнього ремонту й експлуатації, бо Leclerc уже знято з виробництва. Водночас Франція готова надати ці танки союзникам у НАТО взамін техніки, яку ті передадуть Україні.

Постачання сучасних західних танків, таких як Leopard 2, було б великим поштовхом для української армії, оскільки союзники Києва досі були готові відправляти лише старі радянські танки, які все ще були на складах країн Східної Європи.

Раніше Німеччина категорично відмовлялася передати України танки Leopard. Але нещодавно голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штарк-Циммерман за підсумками робочого візиту до Вашингтону заявила, що Україна має отримати Leopard.