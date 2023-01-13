В Германии заявили, что не против передать Украине танки, но все еще ждут запроса от Польши

В Берлин на вопросы журналистов ответили, что не имеют позиции "нет" относительно передачи Киеве танков Leopard. В то же время, немецкая сторона все еще ожидает соответствующий запрос от Польши.

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Об этом сообщила представитель правительства ФРГ Кристиана Хоффманн в комментарии корреспонденту Polsat Томашу Лейману.

"Мы не говорим НЕТ передачи "Леопардов" Украине, потому что мы еще не получали официальный запрос по этому поводу", - сказала она.

То есть Германия отрицает информацию о том, что якобы Берлин ждет указаний США о передаче Украине танков Leopard.

Отметим, что Польша уже окончательно приняла решение передать ВСУ роту танков Leopard 2 Украине, а Великобритания – Challenger 2.

Напомним, что после этого пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебештрайт официально заявил, что планы Великобритании поставить Украине танки Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии, которое до сих пор отклоняло призывы к Берлину передать Киеву мощные немецкие танки Leopard 2.

Также известно, что Франция, ранее вместе с Польшей убеждавшая Германию передать Украине тяжелое оружие, намерена поставить Украине танки до конца марта.