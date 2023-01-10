США могут передать Украине боевые машины Stryker

В Вашингтоне рассматривают возможность передачи ВСУ боевых бронированных машин Stryker. О новом пакете помощи может быть объявлено уже в конце следующей недели на заседании контактной группы "Рамштайн". Но окончательное решение о передаче еще не принято.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает издание Politico.

По словам двух людей, знакомых с обсуждением, США рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker Украине в рамках будущего пакета помощи, чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление России.

Эта новость последовала за объявлением администрации президента США Джо Байдена на прошлой неделе о том, что она пришлет 50 боевых машин Bradley Fighting Vehicles, мощной гусеничной бронированной машины, несущей автоматическую пушку и пулемет.

Представитель Пентагона говорит, что администрация может объявить о пакете помощи, с Stryker или без них, в конце следующей недели. Отмечается, что окончательное решение еще не принято и администрация может решить вместо этого отправить их в будущем пакете.

Как отмечает издание, Stryker станут еще одним усилением быстро растущего арсенала Киева и помогут удовлетворить критическую потребность в броне, поскольку растет обеспокоенность, что Россия планирует вторую мобилизацию для нового большого наступления в ближайшие недели.

Хотя Stryker не так мощны, как танки, восьмиколесная боевая бронированная машина, созданная General Dynamics Land Systems, может работать в снегу, грязи и песке, хотя мобильность на бездорожье несколько ограничена из-за отсутствия гусениц.

"Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении. Он не так хорош, как Bradley для танкового боя, но удачен для защиты пехоты в ближнем бою", - сказал представитель Минобороны США.

Боевые машины семейства Stryker являются основным вооружением бригадных боевых групп армии США, сформированных в начале 2000-х годов, и предназначены для транспортировки подразделений мотопехоты (обычно мотопехотного отделения) на поле боя, ведения ими боя с машины, огневой поддержки их в процессе и после спешения, а также для всесторонней поддержки и обеспечения боевых действий механизированных подразделений американской армии.

Семейство боевых машин Stryker включает в себя 10 разновидностей бронированных машин, находящихся на вооружении бригадных боевых групп.

Отметим, Украина просит союзников предоставить больше тяжелого оружия. Так, правительство Великобритании рассматривает вариант передачи Украине британских танков Challenger 2. Также Чехия в ближайшее время передаст Украине модернизированные танки Т-72.

Ранее Германия категорически отказывалась передать Украину танки Leopard. Но недавно глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штарк-Циммерман по итогам рабочего визита в Вашингтон заявила, что Украина должна получить Leopard.