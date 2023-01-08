Украинских военных начнут обучать пользоваться системами Patriot уже в январе

США начнут обучение украинских военных для использования систем ПВО Patriot в конце января.

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Об этом сообщила представительница Пентагона Лора Купер.

"Мы приступим к обучению для Patriot в конце этого месяца", - отметила она.

Купер отметила, что пока не может назвать конкретные сроки завершения обучения, но она продлится несколько месяцев.

"Patriot не является системой для немедленного использования. Но мы начнем это обучение очень скоро", - добавила она.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что правительство США разработало специальный план по ускоренному развертыванию зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине, это должно занять менее шести месяцев.

Отметим, Киев долгое время запрашивал Patriot, но администрация президента Байдена тщательно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине. США согласились включить эту ПВО в пакет помощи после того, как президент Владимир Зеленский лично посетил Вашингтон.

Кроме того, Украина просила Patriot и у других союзников, в частности у Германии. Когда ракета упала на территории Польши, Берлин предложил Варшаве передать Patriot. Тогда в Польше заявили, что лучше передать ПВО Украины, но в тот момент Германия не решилась на такую помощь.

Прессслужба Белого дома 6 января сообщила, что президент США Джозеф Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Шольц во время разговора с Байденом заявил, что Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи Patriot.

