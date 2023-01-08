Українських військових почнуть навчати користуватися системами Patriot вже у січні

США розпочнуть навчання українських військових для використання систем ППО Patriot наприкінці січня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила представниця Пентагону Лора Купер.

"Ми розпочнемо навчання для Patriot наприкінці цього місяця", - зазначила вона.

Купер зазначила, що поки не може назвати конкретних термінів завершення навчання, але воно триватиме кілька місяців.

"Patriot не є системою для негайного використання. Але ми почнемо це навчання дуже скоро", — додала вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що уряд США розробив спеціальний план щодо прискореного розгортання зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні, це має зайняти менш ніж шість місяців.

Зазначимо, Київ тривалий час запитував Patriot, але адміністрація президента Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. США погодилися включити цю ППО в пакет допомоги після того, як президент Володимир Зеленський особисто відвідав Вашингтон.

Крім того, Україна просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини.

Пресслужба Білого дому 6 січня повідомила, що президент США Джозеф Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонні переговори. Шольц під час розмови з Байденом заявив, що Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї Patriot.

