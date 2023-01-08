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Українських військових почнуть навчати користуватися системами Patriot вже у січні
США розпочнуть навчання українських військових для використання систем ППО Patriot наприкінці січня.
Про це повідомила представниця Пентагону Лора Купер.
"Ми розпочнемо навчання для Patriot наприкінці цього місяця", - зазначила вона.
Купер зазначила, що поки не може назвати конкретних термінів завершення навчання, але воно триватиме кілька місяців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Patriot не є системою для негайного використання. Але ми почнемо це навчання дуже скоро", — додала вона.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що уряд США розробив спеціальний план щодо прискореного розгортання зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні, це має зайняти менш ніж шість місяців.
Зазначимо, Київ тривалий час запитував Patriot, але адміністрація президента Байдена ретельно підходила до того, що і коли надається Україні. США погодилися включити цю ППО в пакет допомоги після того, як президент Володимир Зеленський особисто відвідав Вашингтон.
Крім того, Україна просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини.
Пресслужба Білого дому 6 січня повідомила, що президент США Джозеф Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонні переговори. Шольц під час розмови з Байденом заявив, що Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї Patriot.