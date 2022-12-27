ЗРК Patriot будуть розміщені в Україні менш як за пів року – МЗС

Уряд США розробив спеціальний план щодо прискореного розгортання зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні, це має зайняти менш ніж шість місяців.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Associated Press.

Міністр не назвав конкретних термінів, але сказав, що це буде "набагато менше шести місяців". І додав, що навчання проходитиме "за межами" України.

Також Кулеба заявив, що "абсолютно задоволений" результатами візиту президента Володимира Зеленського до США.

Нагадаємо, що 21 грудня Зеленський в ході візиту до Вашингтона провів зустіч з американським президентом Джозефом Байденом та спільну пресконференцію з ним, після чого виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

Під час візиту українського лідера, зокрема, США оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 1,85 мільярда доларів. До нього увійде система протиповітряної оборони Patriot.