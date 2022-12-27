ЗРК Patriot будут размещены в Украине менее чем за полгода – МИД

Правительство США разработало специальный план по ускоренному развертыванию зенитно-ракетного комплекса Patriot в Украине, это должно занять менее шести месяцев.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press.

Министр не назвал конкретных сроков, но сказал, что это будет "намного меньше шести месяцев". И добавил, что обучение будет проходить "за пределами" Украины.

Также Кулеба заявил, что "абсолютно доволен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США.

Напомним, что 21 декабря Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским президентом Джозефом Байденом и совместную пресс-конференцию с ним, после чего выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

В ходе визита украинского лидера, в частности, США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. В него войдет система противовоздушной обороны Patriot.