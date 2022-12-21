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У Зеленского показали фото встречи с Байденом

У Зеленского показали фото встречи с Байденом
Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джозеф Байден встретились в Овальном кабинете в Белом доме в Вашингтоне вечером (по киевскому времени) 21 декабря. Соответствующие фото опубликовала в соцсетях пресс-служба украинского лидера.

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"Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов", - говорится в комментарии Зеленского.

На встрече также присутствовали руководители внешнеполитических ведомств двух государств Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак и советник Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Отметим также, что в начале встречи, транслировавшейся в СМИ, Зеленский передал Байдену награду и письмо от украинского военного, который, по его словам, управляет батареей HIMARS возле Бахмута Донецкой области, где украинский президент побывал накануне.

Фото 2 — У Зеленского показали фото встречи с Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 3 — У Зеленского показали фото встречи с Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 4 — У Зеленского показали фото встречи с Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 5 — У Зеленского показали фото встречи с Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 6 — У Зеленского показали фото встречи с Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 7 — У Зеленского показали фото встречи с Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 8 — У Зеленского показали фото встречи с Байденом
Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Фото 9 — У Зеленского показали фото встречи с Байденом
Фото: Telegram/ermaka2022
Фото 10 — У Зеленского показали фото встречи с Байденом
Фото: Telegram/ermaka2022
Фото 11 — У Зеленского показали фото встречи с Байденом
Фото: Telegram/ermaka2022

В официальном Twitter президента США тем временем появилось сообщение "Америка приветствует вас, господин президент", проиллюстрированное фото улыбающихся Байдена и Зеленского. При этом первый держит последнего за плечо.

Фото 12 — У Зеленского показали фото встречи с Байденом

Напомним, что в Вашингтон Зеленский прибыл в среду на американском же самолете. Причем перед встречей Байден дал поручение о выделении оружия, боеприпасов и оборудования для Украины еще на 1 миллиард долларов, а американское Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в размере 850 миллионов долларов.

Автор:
Тимофей Беспятов